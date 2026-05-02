Dieser Wasch-Trick bringt nichts

Von: red

Ein hartnäckiger Mythos im Haushalt

Die regelmäßige Reinigung der Waschmaschine ist entscheidend, um ihre Lebensdauer zu verlängern und unangenehme Gerüche zu vermeiden. Viele greifen dabei auf eine Kombination aus Essig und Natron zurück, weil sie als einfache und günstige Hausmittel gelten. Doch genau dieser Trick funktioniert laut Experten nicht so, wie viele denken.

Essig und Natron neutralisieren sich gegenseitig, sobald sie zusammen verwendet werden. Durch diese chemische Reaktion verlieren beide Stoffe ihre eigentliche Wirkung. Statt Kalk oder Rückstände zu lösen, bleibt der gewünschte Reinigungseffekt aus. Das bedeutet, dass die Waschmaschine trotz Anwendung nicht wirklich gründlich gereinigt wird.

Auch Natron allein ist keine effektive Lösung. Es fehlt ihm die notwendige Stärke, um Kalkablagerungen oder Waschmittelreste zuverlässig zu entfernen. Essig hingegen kann grundsätzlich reinigen, benötigt dafür jedoch große Mengen. Um tatsächlich Ergebnisse zu erzielen, müsstet ihr mehrere Liter verwenden, was die Anwendung unpraktisch macht.

Die bessere Alternative für eure Waschmaschine

Laut Experten ist Zitronensäure deutlich wirksamer. Sie besitzt eine höhere Säurestärke als Essig und kann Kalk sowie Ablagerungen effizienter lösen. Gleichzeitig gilt sie als schonender für die Bauteile der Waschmaschine, wodurch das Risiko von Schäden reduziert wird.

Für die Anwendung reichen bereits vier Esslöffel Zitronensäure, die direkt in die Trommel gegeben werden. Anschließend sollte ein langes Waschprogramm oder ein spezieller Reinigungszyklus mit möglichst heißem Wasser gestartet werden. So verteilt sich die Säure optimal und kann ihre Wirkung entfalten.

So bleibt eure Waschmaschine langfristig sauber

Neben der richtigen Reinigung spielt auch die regelmäßige Pflege eine wichtige Rolle. Es wird empfohlen, die Waschmaschine alle drei bis vier Monate gründlich zu reinigen, um Ablagerungen und Gerüche zu vermeiden.

Zusätzlich solltet ihr nach jedem Waschgang die Tür offen lassen, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Auch der sparsame Einsatz von Waschmittel und Weichspüler hilft, Rückstände zu reduzieren. Besonders wichtig ist es, Schublade und Dichtungen regelmäßig zu säubern, da sich dort häufig Schmutz ansammelt. So bleibt eure Waschmaschine nicht nur sauber, sondern funktioniert auch langfristig zuverlässig.