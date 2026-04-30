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Fernsehsender verbreiteten Bilder davon

Inder kommt mit Leiche seiner Schwester in Bank

Donnerstag, 30. April 2026 | 06:15 Uhr
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pixabay.com - ein Bild aus Indien
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Von: APA/AFP

Um den Tod seiner Schwester zu beweisen und dadurch Zugang zu ihrem Konto zu bekommen, hat ein Mann in Indien ihre Leiche ausgegraben und in eine Bankfiliale geschleppt. Auf diese Weise habe der Mann aus einer ländlichen Gegend im östlichen Bundesstaat Odisha am Montag bei der Indian Overseas Bank Geld vom Konto seiner verstorbenen Schwester abheben wollen, teilte das Finanzinstitut am Dienstag mit.

Der Mann hatte den Angaben zufolge in der Filiale Geld vom Konto seiner Schwester bekommen wollen. Die Bankmitarbeiter hätten ihm jedoch mitgeteilt, dass Abhebungen “ohne eine ordentliche Bevollmächtigung” der Kontoinhaberin nicht möglich seien. Verärgert, weil er wegen der fehlenden Sterbeurkunde abgewiesen worden war, habe er daher die einige Tage zuvor bestattete Leiche seiner Schwester ausgegraben und in die Bankfiliale gebracht.

Bank: “eine sehr unangenehme Situation”

Indische Fernsehsender verbreiteten Bilder davon, wie der Mann offenbar eine teils in Plastik eingewickelte Leiche über der Schulter trug. Die Bank erklärte, das Vorgehen des Mannes habe “eine sehr unangenehme Situation” in der Filiale verursacht. Dem Mann fehle es anscheinend am Verständnis für die erforderlichen Verfahren bei Bankgeschäften. Sein Anliegen werde aber “mit Priorität” behandelt, sobald er die Sterbeurkunde seiner Schwester vorlege.

Die Registrierung von Geburten und Todesfällen ist in Indien Pflicht. Es gibt allerdings Lücken in der Dokumentation, insbesondere in ländlichen Gebieten des riesigen Landes. Daher verfügen viele Familien nicht über die notwendigen Urkunden.

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