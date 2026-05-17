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137.000 Follower auf Instagram

Influencer-Pärchen lässt Rom hinter sich – aus Liebe zu den Dolomiten

Sonntag, 17. Mai 2026 | 12:21 Uhr
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Instagram/nicoandvaleria - Screenshot
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Von: mk

Bozen/Trient – Nicolò Brandolin und Valeria Busbani haben eine drastische Entscheidung getroffen: Obwohl die beiden erst um die 20 Jahre alt sind, ließen sie ihre Heimatstadt Rom hinter sich und tauschten sie gegen die karge Gebirgswelt in den Dolomiten.

Mittlerweile gehören Ausflüge, Klettertouren und atemberaubende Aussichten zu ihrem Alltag: Das Pärchen zählt unter dem Profil „nicoandvaleria“ rund 137.000 Follower, die den Abenteuern der beiden in den Bergen folgen.

Die Entscheidung, das Stadtleben hinter sich zu lassen, ist dem 25-Jährigen und seiner 24-jährigen Freundin anfangs nicht leichtgefallen, wie das Pärchen auf Instagram mitteilt. Im Alter von nur 21 und 19 Jähren kehrten sie der Ewigen Stadt den Rücken zu, um ins Trentino zu ziehen. Dort erkunden sie die Bergwelt in der gesamten Region, um sie in den sozialen Medien zu teilen

Die Zweifel waren am Anfang groß: Immerhin galt es, Freunden, dem Job sowie dem gewohnten Alltag Lebewohl zu sagen. Gleichzeitig bot sich die Möglichkeit, etwas Größeres zu entdecken. Doch den Entschluss haben die beiden bislang nicht bereut. Die Leidenschaft für die Berge war größer als die Angst vor dem Neuen.

„Nach drei Jahren sind wir immer noch hier. Wir haben Fehler gemacht und gelernt. Wir sind gewachsen, wir haben uns verändert und wir sind dankbar“, schreibt das Pärchen auf Instagram.

Immer wieder brechen die beiden zu Exkursionen im Trentino-Südtirol auf. Im Fokus stehen die Dolomiten mit ihrer beeindruckenden Felslandschaft. Doch damit nicht genug: Das Paar hat unterdessen auch „wunderbare Menschen“ kennengelernt, die sie auf dem eingeschlagenen Weg unterstützen.

„Unsere Sonntagsroutine hat sich komplett verändert, seit wir umgezogen sind. Wenn vorher Einkaufszentren und ein Stadtbummel im Zentrum auf uns warteten, gibt es jetzt nur noch die Lust, früh aufzustehen, die Bergschuhe anzuziehen und zu wissen, dass 22 Kilometer Fußmarsch und ein Höhenunterschied von 1.000 Metern auf uns warten“, schwärmt das Pärchen auf Instagram.

Bezirk: Bozen

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