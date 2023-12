Mit einem Katzenvideo aus dem All hat die US-Raumfahrtbehörde NASA ein hochmodernes Laser-Kommunikationssystem getestet. Das 15 Sekunden lange Video der Katze eines NASA-Mitarbeiters wurde nach Angaben der NASA am Montag per Laser von einer Raumsonde zur Erde gesendet, die aktuell 31 Millionen Kilometer von unserem Planeten entfernt ist.

Das hochauflösende Video, das die orange getigerte Katze Taters beim Jagen eines Laserpunkts zeigt, war vor dem Start auf der Sonde Psyche gespeichert worden. Die Sonde ist unterwegs zum gleichnamigen Asteroiden, der 3,6 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt ist und sich im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter befindet. Die Sonde soll ihn 2029 erreichen.

Auf ihrem Flug durchs All nutzte die NASA die Sonde nun, um ihr neues Laser-Kommunikationssystem zu testen. Die übermittelten Daten wurden vom Hale-Teleskop im US-Bundesstaat Kalifornien empfangen und an das Strahlantriebslabor JPL der Nasa weitergeleitet. Die Übertragung des Ultra-HD-Videos dauerte nur 101 Sekunden.

Die NASA wollte mit dem Versuch die Übertragung hoher Datenraten per Laser über große Entfernungen testen, was für komplexe Missionen wie die geplanten bemannten Mars-Missionen wichtig ist. Katzenvideos werden bei solchen Missionen natürlich nicht benötigt. “Normalerweise senden wir Pakete mit zufällig generierten Testdaten”, sagte der JPL-Experte Bill Klipstein. Um das Experiment “noch unvergesslicher” zu machen, sei nun erstmals ein “unterhaltsames Video” erstellt und übertragen worden.

Bei Weltraummissionen wird traditionell Funkkommunikation zum Senden und Empfangen von Daten genutzt. Laserkommunikation ermöglicht aber zehn bis hundert Mal höhere Datenraten. Das Katzenvideo wurde mit einer Datenrate von bis 267 Megabits pro Sekunde übertragen – das ist schneller als die meisten Breitband-Internetzugänge auf der Erde.