Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Kongress zu Lungenkrebs und thorakalen Tumoren in Bozen
Neue Wege der Behandlung

Kongress zu Lungenkrebs und thorakalen Tumoren in Bozen

Donnerstag, 27. November 2025 | 11:08 Uhr
Am Sonntag wird der Welt-Krebstag begangen
APA/APA (dpa)/Felix Hörhager
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Thorakale Neoplasien, darunter Lungenkrebs, Pleuramesotheliom, Thymuskarzinom sowie Tumore der Luftröhre, Speiseröhre oder Thoraxwand, erfordern einen integrierten Ansatz, der verschiedene medizinische Fachrichtungen einbezieht.

Die Zusammenarbeit ist entscheidend, um optimale Behandlungswege sicherzustellen und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Am Kongress nimmt das Fachpersonal jener Disziplinen teil, die an Diagnose, Prävention und Behandlung dieser Erkrankungen beteiligt sind, nämlich Radiologie, Strahlentherapie, Nuklearmedizin, Pneumologie, Onkologie, Pathologie, Anästhesie, Neurochirurgie, Orthopädie, Plastische Chirurgie und nicht zuletzt auch Angehörige der Gesundheitsberufe.

Der Kongress findet statt am Montag um 13.30 Uhr und am Dienstag um 8.15 Uhr, im Eurac Research-Bozen, Drususallee 1, Bozen.

Wissenschaftlich verantwortlich: Dr. Reinhold Perkmann, Primar der Abteilung für Gefäß- und Thoraxchirurgie, Krankenhaus Bozen Dr. Francesco Zaraca, Facharzt für Gefäß- und Thoraxchirurgie, Krankenhaus Bozen Dr. Alessandro Marra, Facharzt für Gefäß- und Thoraxchirurgie, Klinik Wiesbaden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
Kommentare
65
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Kommentare
38
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Kommentare
36
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
Kommentare
35
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Kommentare
34
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Anzeigen
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Die ersten Lifte und Pisten öffnen morgen in Obereggen
Zoomania 2
Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 