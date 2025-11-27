Kongress zu Lungenkrebs und thorakalen Tumoren in Bozen

Von: Ivd

Bozen – Thorakale Neoplasien, darunter Lungenkrebs, Pleuramesotheliom, Thymuskarzinom sowie Tumore der Luftröhre, Speiseröhre oder Thoraxwand, erfordern einen integrierten Ansatz, der verschiedene medizinische Fachrichtungen einbezieht.

Die Zusammenarbeit ist entscheidend, um optimale Behandlungswege sicherzustellen und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Am Kongress nimmt das Fachpersonal jener Disziplinen teil, die an Diagnose, Prävention und Behandlung dieser Erkrankungen beteiligt sind, nämlich Radiologie, Strahlentherapie, Nuklearmedizin, Pneumologie, Onkologie, Pathologie, Anästhesie, Neurochirurgie, Orthopädie, Plastische Chirurgie und nicht zuletzt auch Angehörige der Gesundheitsberufe.

Der Kongress findet statt am Montag um 13.30 Uhr und am Dienstag um 8.15 Uhr, im Eurac Research-Bozen, Drususallee 1, Bozen.

Wissenschaftlich verantwortlich: Dr. Reinhold Perkmann, Primar der Abteilung für Gefäß- und Thoraxchirurgie, Krankenhaus Bozen Dr. Francesco Zaraca, Facharzt für Gefäß- und Thoraxchirurgie, Krankenhaus Bozen Dr. Alessandro Marra, Facharzt für Gefäß- und Thoraxchirurgie, Klinik Wiesbaden.