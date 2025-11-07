Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Ninja Warrior Germany: Andrea Meßner aus Brixen will erneut ins Finale
Jubiläums-Challenge als Highlight

Ninja Warrior Germany: Andrea Meßner aus Brixen will erneut ins Finale

Freitag, 07. November 2025 | 09:06 Uhr
Andrea Meßner V4
RTL/Markus Hertrich
Schriftgröße

Von: mk

Brixen – Am heutigen Freitag um 20.15 Uhr ist wieder so weit: aus St. Leonhard bei Brixen steht erneut in der Vorrunde von Ninja Warrior Germany auf RTL und muss sich mit vielen starken Athleten messen – mit dem Ziel, wieder ins Halbfinale einzuziehen.

Seit 2022 hat es die Südtirolerin jedes Jahr geschafft, doch der Druck wird von Jahr zu Jahr größer und die Konkurrenz immer stärker. „Trotzdem freue ich mich riesig, wieder die Chance zu haben, mein Bestes zu geben!“, erklärt Meßner gegenüber Südtirol News.

Dieses Jahr feiert Ninja Warrior Germany sein zehnjähriges Jubiläum – und am Freitag gibt es neben dem Einzug ins Halbfinale noch ein ganz besonderes Ticket für die Jubiläumsfolge zu gewinnen.

Diese Jubiläums-Challenge soll ein Ausdauerparcours sein: viele Hindernisse direkt hintereinander, mit kaum Pausen. „Genau die Art von Herausforderung, die mir eigentlich liegt“, meint Meßner.

Aber: Nur die beste Frau jeder Vorrunde bekommt dieses Ticket. „Ich würde mich riesig freuen, wenn ich eines der sieben Tickets ergattern und bei der Jubiläumsfolge dabei sein dürfte!“, so die Eisacktalerin.

Ins Halbfinale ziehen dagegen die zwei Besten Frauen des Abends ein. „Ich freue mich über alle, die mitfiebern und die Daumen drücken – und hoffe einfach, dass ich nicht zu schnell im Wasser lande – oder am besten gar nicht!“, erklärt Meßner.

Das Konzept der Show ist mittlerweile bekannt: Bei dem Wettbewerb geht es darum, einen spektakulären Parcours mit Hindernissen unterschiedlichster Art zu bewältigen. Dafür müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre ganze Kraft, Ausdauer und Körperbeherrschung einsetzen.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Kommentare
175
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Kommentare
77
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Kommentare
39
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
36
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Kommentare
25
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Anzeigen
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 