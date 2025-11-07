Ninja Warrior Germany: Andrea Meßner aus Brixen will erneut ins Finale

Von: mk

Brixen – Am heutigen Freitag um 20.15 Uhr ist wieder so weit: aus St. Leonhard bei Brixen steht erneut in der Vorrunde von Ninja Warrior Germany auf RTL und muss sich mit vielen starken Athleten messen – mit dem Ziel, wieder ins Halbfinale einzuziehen.

Seit 2022 hat es die Südtirolerin jedes Jahr geschafft, doch der Druck wird von Jahr zu Jahr größer und die Konkurrenz immer stärker. „Trotzdem freue ich mich riesig, wieder die Chance zu haben, mein Bestes zu geben!“, erklärt Meßner gegenüber Südtirol News.

Dieses Jahr feiert Ninja Warrior Germany sein zehnjähriges Jubiläum – und am Freitag gibt es neben dem Einzug ins Halbfinale noch ein ganz besonderes Ticket für die Jubiläumsfolge zu gewinnen.

Diese Jubiläums-Challenge soll ein Ausdauerparcours sein: viele Hindernisse direkt hintereinander, mit kaum Pausen. „Genau die Art von Herausforderung, die mir eigentlich liegt“, meint Meßner.

Aber: Nur die beste Frau jeder Vorrunde bekommt dieses Ticket. „Ich würde mich riesig freuen, wenn ich eines der sieben Tickets ergattern und bei der Jubiläumsfolge dabei sein dürfte!“, so die Eisacktalerin.

Ins Halbfinale ziehen dagegen die zwei Besten Frauen des Abends ein. „Ich freue mich über alle, die mitfiebern und die Daumen drücken – und hoffe einfach, dass ich nicht zu schnell im Wasser lande – oder am besten gar nicht!“, erklärt Meßner.

Das Konzept der Show ist mittlerweile bekannt: Bei dem Wettbewerb geht es darum, einen spektakulären Parcours mit Hindernissen unterschiedlichster Art zu bewältigen. Dafür müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre ganze Kraft, Ausdauer und Körperbeherrschung einsetzen.