Pustertal: Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Touristen startet

Bruneck – Im Hochabteital wird ein saisonaler ärztlicher Bereitschaftsdienst für Touristen eingerichtet, der die Betreuung der Gäste, der Saisonarbeiter und aller italienischen Staatsbürger, die sich zeitweilig in diesen Gebieten aufhalten, gewährleistet.

Die nachfolgenden Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin haben sich bereit erklärt, in der Wintersaison 2025/26 in ihren Ambulatorien während der Öffnungszeiten auch die ärztliche Betreuung der Touristinnen und Touristen zu übernehmen:

Dr. Alberto Caretta

Dr. Guido Caretta

Dr. Giovanni Crivellaro

Dr.in Jasmine Gabrieli

In der Gemeinde Enneberg hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb Dr.in Raffaella Ranaldo beauftragt, in der Zeit vom 5. Dezember 2025 bis zum 10. April 2026 die ärztliche Betreuung der Touristinnen und Touristen zu übernehmen.

Dr.in Ranaldo übt ihre Tätigkeit tagsüber in ihrem Ambulatorium in St. Vigil, Plazores 23, zu den unten angeführten Zeiten aus. An diesen Tagen kann Dr.in Ranaldo in dringenden Fällen auch in der Zeit von 20:00 bis 08:00 Uhr des folgenden Tages kontaktiert werden (Tel. 329 1324767):

Montag: 12.00 – 18.00 Uhr

Dienstag: 10.00 – 12.00 Uhr und 12.00 – 14.30 Uhr sowie 18.30 – 20.00 Uhr

Mittwoch: 12.00 – 18.00 Uhr

Donnerstag: 9.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr

Freitag: 12.00 – 18.00 Uhr

Samstag und Sonntag: kein Dienst