Rapunzel: Haare spenden, Selbstvertrauen schenken

Unterstützung für an Krebs erkrankten Menschen in Südtirol

Bozen – Krebserkrankungen und deren Therapien bringen große psychische und körperliche Veränderungen mit sich, die sich auf die Betroffenen belastend auswirken. So führt beispielsweise eine Chemotherapie zum Haarausfall: Eine für alle sichtbare Folgeerscheinung der Erkrankung, die häufig als stigmatisierend empfunden wird und das Selbstwertgefühl beeinträchtigen kann. Viele Betroffene behelfen sich mit einer Perücke, die ihnen Sicherheit verleiht und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben erleichtert. Die Anschaffung einer hochwertigen Echthaarperücke sei jedoch mit höheren Kosten verbunden, so die Südtiroler Krebshilfe. Nun unterstützt das Projekt „Rapunzel“ von Evi Weger in Kooperation mit der Südtiroler Krebshilfe und Projektpartnern beim Ankauf von Perücken und dient gleichzeitig dazu, für das Thema zu sensibilisieren.

Die Idee dahinter: Jeder kann seine Haare spenden und unterstützt damit an Krebs erkrankte Menschen in Südtirol. Die Haarspenden sollen dafür in den mitwirkenden Haarsalons abgegeben oder dorthin versendet werden.

Derzeit beteiligen sich das „Haarstudio Mayr“ in Bruneck, der Salon „fantasy – hair und beauty“ in Terlan sowie der Friseursalon Elisabeth in St. Martin in Passeier am Projekt Rapunzel, weitere Partnerbetriebe sind herzlich willkommen! Die Friseursalons dienen als Sammelstelle für die Haarspenden, die dann an Perückenhersteller weitergeleitet werden. Um die Haare zu einer Echthaar-Perücke verarbeiten zu können, müssen diese jedoch einige Voraussetzungen erfüllen: Die gespendeten Haare müssen eine Mindestlänge von 30 Zentimetern aufweisen und dürfen nicht gefärbt sein. Auch Haare, die vor einiger Zeit abgeschnitten und als Zopf aufbewahrt wurden, können abgegeben werden. Jegliche natürliche Haarfarbe, von blond bis braun, ist dabei erwünscht. Der Erlös der gespendeten Haare kommt der Südtiroler Krebshilfe zugute: Die Vereinigung reicht die Spenden als finanzielle Unterstützung für den Ankauf von Perücken an Betroffene weiter. Weitere Infos zum Projekt finden sich auf der Webseite www.projekt-rapunzel.com.

Jedes Jahr häufen sich die Haarspenden. So konnte das Haarstudio Mayr in den letzten Monaten mehr als acht Kilogramm Haare sammeln. Die Haare stammen von Privatpersonen, werden auch per Post verschickt zusammen mit netten Briefen von Kindern, die damit etwas Gutes tun möchten. Aber auch von anderen Friseursaloons werden Ihnen Haare zugeschickt.

Miriam Mayr vom Haarstudio Mayr in Bruneck schickt die gespendeten Haare nach Laupheim zum Perückenhersteller Bergmann. Den Erlös in Höhe von 1.350 Euro für die Haare erhält die Südtiroler Krebshilfe.