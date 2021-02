Redeverbot gegen Corona: Mehrheit fällt aus den Wolken

Bozen – Während man in Südtirol noch über eine Tragepflicht von FFP2-Masken diskutiert, sind in anderen Regionen Europas weit drastischere Maßnahmen ergriffen worden. Auf Mallorca ist etwa das Sprechen in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gestattet. Masken müssen dennoch getragen werden. So sollen Aerosolwolken vermieden werden.

Ob eine solche Maßnahme gegen das Coronavirus auch in Südtirol eine gute Idee ist, darüber gehen die Meinungen in einer Südtirol News-Spontanbefragung auseinander. 18 Prozent der über 8.000 Teilnehmer finden eine solche Maßnahme gut. 55 Prozent sprechen sich vehement dagegen aus. Das schlage dem Fass den Boden aus, meinen sie. 27 Prozent sind hingegen der Ansicht, dass dies in der Theorie zwar ein guter Ansatz, in der Praxis aber wohl nicht umsetzbar sei.

Aus den Kommentaren ist hingegen auch die Corona-Müdigkeit der Menschen herauszulesen. Nur wenige können sich noch mit einer Brise Ironie über den Ernst der Lage hinwegsetzen.

@Reitiatz gelingt das mit diesem Kommentar: “Super idee, die meistn leit reidn ollaweil eh lei an stuss zom.” Ähnlich @Guitarplayer: “Naja bei so manchen Menschen wäre das gut zugunsten der Allgemeinheit!”

@EswirdZeit meint hingegen: “Was für Blödsinn einfach ffp2 Pflicht da geht so gut wie nichts durch sonst frisch ffp3 und ruhe isch….99% Sicherheit ….”

Und @Fritzfratz bringt es auf den Punkt: “Es wäre wohl wichtiger zu kontrollieren, dass die bereits bestehenden Regeln und Massnahmen befolgt werden.”