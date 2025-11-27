Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Schulprojekte zum ersten Tag der sozialen Inklusion
Südtirol setzt Zeichen für Inklusion

Schulprojekte zum ersten Tag der sozialen Inklusion

Donnerstag, 27. November 2025 | 11:48 Uhr
Schulen präsentieren Projekte zum 1. Tag der sozialen Inklusion
Genossenschaft für Regionalentwicklung und Weiterbildung
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Südtirols Schulen stehen am Mittwoch ganz im Zeichen der Vielfalt: Anlässlich des ersten „Südtiroler Tags der sozialen Inklusion“ präsentieren zehn Schulsprengel aus dem ganzen Land ihre Projekte für mehr Teilhabe, Respekt und gemeinsames Lernen. Der Aktionstag ist zugleich Abschluss des ESF+-Projekts „SSZ – Starke Schule, kompetente Schülerinnen, sichere Zukunft“ und Auftakt zum Nachfolgeprojekt „Support-SSZ“.

Initiiert wurde der Tag von der Genossenschaft für Regionalentwicklung und Weiterbildung Sarntal (GRW Sarntal) in enger Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Schulen. Ziel ist es, Schüler, Lehrpersonen und die gesamte Bevölkerung für soziale Inklusion zu sensibilisieren und konkrete positive Erfahrungen erlebbar zu machen.

Vielfältige Projekte im ganzen Land

Die Schulen gestalten ihre Schwerpunkte individuell – mit Projekten, die Begegnung, Empathie und Barrierefreiheit fördern:

Lana: Ein Tetraplegiker berichtet aus seinem Alltag, anschließend bewältigen die Schüler einen Rollstuhl-Parcours.

Eppan: Unter dem Motto „Musik als Brücke“ musizieren Kinder mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam mit Musiktherapeutinnen.

Tschögglberg: Die Kinder besuchen ein Altersheim, gestalten Aktivitäten mit Senioren und prüfen Barrierefreiheit in ihrem Dorf.

Ritten (Lengstein): Gestaltung einer „Freundschaftsbank“, die signalisiert: Wer hier sitzt, sucht Anschluss – ein sichtbares Symbol für Inklusion.

Bozen Gries: Flashmob zum Inklusionslied sowie Stationenlauf mit Blindverkostung und Rollstuhl-Parcours.

St. Martin in Passeier: Kinder interviewen Bewohner des Altenheims, darunter ehemalige Partisanen – ein generationsübergreifender Dialog.

„Diese Projekte zeigen eindrucksvoll, wie gemeinsames Lernen und Leben in Vielfalt gelingen kann“, betont Josef Günther Mair, Obmann der GRW Sarntal.

Rückblick: Zwei Jahre „SSZ – Starke Schule“

Das ESF+-Projekt (2023–2025) erreichte landesweit 14 Schulsprengel, 89 Schulstellen und über 6.000 Schülerinnen. Rund 35.000 Unterrichtseinheiten wurden durchgeführt, unterstützt von über 600 Expertinnen.

Im Fokus standen:

  • gezielte Lernförderung zur Vermeidung von Schulabbrüchen
  • sozialpädagogische und psychologische Unterstützung
  • Workshops zu Selbstvertrauen, Kommunikation und Medienkompetenz

Neustart: „Support-SSZ“ läuft bis 2027

Mit dem Nachfolgeprojekt investiert Südtirol erneut 2,5 Millionen Euro in Bildungs- und Präventionsarbeit. Beteiligt sind zehn Schulsprengel mit über 4.000 Kindern und Jugendlichen.

Die Schwerpunkte:

  • Ausbildung: Förderung in Sprachen (D/I/E) und MINT-Fächern
  • Orientierung: Lebenskompetenzen durch Theater, Sport, Digitalprojekte und Präventionsarbeit
  • Über 15 Partnerorganisationen bringen Expertise aus sozialen, kulturellen und therapeutischen Bereichen ein.

„Bildung ist ein Grundrecht – und Fundament einer fairen, gesunden und inklusiven Zukunft“, so Mair.

Der erste Tag der sozialen Inklusion zeigt: Südtirols Schulen setzen nicht nur auf Wissen, sondern auch auf Zusammenhalt, Respekt und gelebte Vielfalt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
Kommentare
65
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Kommentare
38
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Kommentare
36
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
Kommentare
35
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Kommentare
34
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Anzeigen
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Die ersten Lifte und Pisten öffnen morgen in Obereggen
Zoomania 2
Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 