Schwimmzüge auf überschwemmter Straße in Deutschland

Schnell mal kurz abgekühlt mitten in Braunschweig

Ein junger Mann watet während des Unwetters in Braunschweig durch Wassermassen, die knietief auf einer Straße stehen. Dann springt er ins Wasser und schwimmt. Dieses Video ist am Donnerstagabend in den sozialen Netzwerken viral gegangen. “Ich schwimm’ für dich ‘ne Bahn”, sagt der junge Mann, der augenscheinlich mit einer Badehose bekleidet ist.

Ein Sprecher der Polizei Braunschweig bestätigte, dass dieses Video in der niedersächsischen Stadt aufgenommen worden sei. Er konnte die gezeigte Straße benennen. Kollegen hätten das Video bereits zugeschickt bekommen, sagte der Sprecher weiter. Darin ist zu sehen, wie Autos in einer überschwemmten Straße stehen. “Was für eine verrückte Szenerie hier”, sagt jemand, der wohl das Video macht.