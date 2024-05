Viele Italiener würden “Schuldenurlaub” machen – VIDEO

Bozen – Der Sommer steht vor der Tür und die Vorfreude auf Sonne, Strand und Meer wird immer größer. Doch es gibt einen Wermutstropfen: Während Frühbucher sich noch einige Schnäppchen krallen konnten, müssen Urlaubswillige nun tief in die Tasche greifen. Badeurlaub wird nämlich immer teurer.

Wie “ORF Südtirol Heute” berichtet, sind die Preise in den letzten beiden Jahren um bis zu 30 Prozent gestiegen – und das dürfte so bleiben. Denn der Reiseboom lässt nicht nach. Ein Verzicht auf den Urlaub kommt nur für die Wenigsten in Frage: Für jeden dritten Italiener wäre sogar Urlaub auf Pump eine Option. Das aber kann gefährliche Folgen haben…