Urlaub: Remmidemmi-Fans sind in der Minderheit

Bozen – Volle Strandpromenade oder einsame Naturidylle? Unsere spontane Leserumfrage zum Urlaubsziel der Herzen hat eine klare Sprache gesprochen: 86 Prozent der rund 3.000 Teilnehmer möchten ihre freien Tage lieber fernab vom Massentourismus verbringen – ruhig, naturnah und ohne Selfiestick-Gedränge.

Nur 14 Prozent zieht es bewusst dorthin, wo was los ist: „Wenn alle hinfahren, kann’s ja nicht schlecht sein“, lautete das Motto der Trubel-Fans.

Die Mehrheit aber sagt ganz klar: Lieber viel Ruhe und Natur statt zu viel Remmidemmi, lieber Waldweg oder einsamer Strand statt Warteschlange. Ein Ergebnis, das zeigt: Erholung fängt für viele mit Stille an. Das zeigt sich auch in den Kommentaren.

@Homelander schreibt dort: “Wenn man es sich aussuchen kann, ist die beste Zeit Ende Mai oder dann Ende September, da ist dann viel weniger los… Sonnenbaden mit Hunderten am Strand, eingequetscht wie eine Sardine, nein danke. Sem fohr i liaba mitn Radl in Wold und sitz afa Bonk.”

Andere User sehen das ähnlich, wie etwa @Schimmelreiter: “Die schönste Auszeit ist in absoluter Ruhe das Leben genießen zu dürfen, egal ob auf dem Berg, am Meer oder warum nicht auch zuhause.”

Und @Babba meint zufrieden: “Zuwos irgendwohin fohren – i hon’s drhoam asou fein.”

@redbull braucht hingegen auch Urlaub von den Südtirolern: “Ich, als in der Gastronomie arbeitender such mir was Ruhiges und am besten Einsames um abzuschalten. Am liebsten dort, wo ich hoffe, keine Südtiroler zu sehen. Weil auch von Südtirol(ern) Urlaub zu machen kann gut tun.”