Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Verkehrsamt führt zum Valentinstag durch Bozen
Liebesgeschichten, Poesie und historische Palais

Verkehrsamt führt zum Valentinstag durch Bozen

Freitag, 06. Februar 2026 | 11:15 Uhr
Valentinstag Bozen
Verkehrsamt der Stadt Bozen
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Das Verkehrsamt der Stadt lädt Einheimische und Gäste zu einem besonderen Rundgang ein. Am Programm stehen –wie könnte es anders sein– Liebesgeschichten, Poesie, historische Palais und weitgehend Verborgenes.

Mit einer speziellen Führung zum Valentinstag erschließt sich ein neuer Blick auf die Stadt, wo sich Liebe und Historie mit dem Alltag verbinden. Die Reise beginnt am Waltherplatz an der Statue des Sängers und Poeten der höfischen Liebe, Walther von der Vogelweide. Hier erfahren wir einleitend, wie die Liebe im Lauf der Jahrhunderte wahrgenommen und beschrieben wurde.

Durch Passagen, die von vornehmen Verbindungen und Hochzeiten erzählen, auch von familiären Allianzen, gelangt man zu Orten, wo einst bedeutende Menschen – nicht zuletzt Giacomo Casanova – ihre Spuren hinterlassen haben.

In den verwinkelten, malerischen Gassen der Altstadt werden anschließend Geschichten erzählt, die sich etwas abseits der breiten Öffentlichkeit abgespielt haben. Im Stadtmuseum sind Objekte zu entdecken, die von Liebesschwüren, von sehnsüchtigem Warten und tiefer Zuneigung erzählen. Der Rundgang führt weiter in den Ehrensaal des Merkantilgebäudes, wo Glaube, Handel und Gefühle von Kaufleuten und Reisenden zusammenfanden. Der Abschluss erfolgt im Palais Campofranco, wo sich aristokratische Lebensgeschichten und Liebesbeziehungen abspielten, die nicht unbedingt der Konvention ihrer Zeit entsprachen.

Am Ende der Führung zum Valentinstag erwartet die Teilnehmer ein Aperitif auf der Terrasse des Restaurants “Meta”, wo man in stimmungsvoller Atmosphäre das Erlebte Revue passieren lassen kann. Die Führungen finden nächsten Samstag, um 10.30 Uhr und um 14.30 Uhr statt, sie dauern jeweils etwa zwei Stunden und sind zweisprachig (Deutsch/Italienisch). Teilnehmende pro Gruppe: max. 25. Die Teilnahme ist kostenlos, eine verbindliche Anmeldung ist jedoch erforderlich und kann telefonisch unter +39 0471 307000 oder per E-Mail an info@bolzano-bozen.it erfolgen.

Rundgang:

Waltherplatz (Denkmal): Liebesgedichte

Menz-Passage: Annette, die “Franzosenbraut”

Obstplatz: Hotel Sonne und Casanova

Rauschertorgasse: Das “Frauenhaus”

Stadtmuseum: Liebesgaben

Merkantilmuseum: Ehrensaal

Palais Campofranco: Erzherzog Heinrich und Leopoldine

Die Führung zum Valentinstag ist eine Einladung, Bozen in romantischem Licht neu zu entdecken, die Stadt einmal mit anderen Augen zu betrachten und sich davon überraschen zu lassen, dass Bozen auch eine Bühne der Liebe war – und ist.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Kommentare
73
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu können”
Kommentare
44
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu können”
Dealer besetzen fremdes Appartement in Bozen
Kommentare
34
Dealer besetzen fremdes Appartement in Bozen
Schwarzes Öl tropft von Olympia-Ringen
Kommentare
33
Schwarzes Öl tropft von Olympia-Ringen
Olympia-Baustelle unter Druck: Video zeigt Arbeiter ohne Sicherung
Kommentare
33
Olympia-Baustelle unter Druck: Video zeigt Arbeiter ohne Sicherung
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 