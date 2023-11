100 neue Mitarbeiter für die Sparkasse

Bozen – Im Rahmen der Initiative „Welcome on board“ hat die Sparkasse über 100 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen willkommen geheißen, die im Rahmen eines bedeutenden Generationswechsels im Laufe des Jahres 2023 eingestellt wurden.

Unter dem Motto „Welcome on board“ hat die Sparkasse einen Tag ihren neuen MitarbeiterInnen gewidmet. Eine starke Motivationsbotschaft richtete der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò, der alle willkommen hieß und die Organisation der Bank sowie der Gruppe und die Herausforderungen für die Zukunft erläuterte. Die neuen MitarbeiterInnen wurden auch von allen Direktionsverantwortlichen begrüßt, die einen Überblick über ihre Tätigkeiten gaben, sowie Werte, Projekte und Verantwortlichkeiten darlegten und zahlreiche Fragen beantworteten.

„Unseren Erfolg erzielen wir dank unserer MitarbeiterInnen. Die erfolgten Neueinstellungen sind Teil eines Generationswechsel im Rahmen unserer Wachstumsstrategie. Sich weiterzuentwickeln bedeutet auch, dass man in der Lage sein muss, den Generationswechsel im Unternehmen vornehmlich bedingt aufgrund von Pensionierungen, erfolgreich zu gestalten. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, und wir verzeichnen gute Erfolge bei unseren Recruiting-Kampagnen. Unser Ziel ist es, die neuen KollegInnen bestmöglich zu motivieren, um sie langfristig ans Unternehmen zu binden,” unterstreicht der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò.

„Wir sind immer auf der Suche nach MitarbeiterInnen, die sich in unserer Bank engagieren und weiterentwickeln wollen. Auch für das kommende Jahr werden wir neue KollegenInnen einstellen, da mehrere Positionen in verschiedenen Bereichen der Bank zu besetzen sind,“ erklärt Marika Bordin, Verantwortliche People Management, und fügt hinzu: „Wir bieten auch zahlreiche Welfare-Maßnahmen, die es den MitarbeiterInnen erleichtern, Berufs- und Familienleben in Einklang zu bringen, weiters Versicherungspolizzen und auch einen Pensionsfonds. Zudem führen wir immer wieder neue Angebote ein, wie zum Beispiel die Nutzung des neuen Fitnessstudios der Bank. Darüber hinaus investieren wir auch in Weiterbildung über unsere interne Akademie: pro MitarbeiterIn sind es durchschnittlich 45-50 Stunden pro Jahr.“