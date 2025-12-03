Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > 250.000 E-Autos in Österreich zugelassen
Der Absatz von Elektroautos hat heuer deutlich zugelegt

250.000 E-Autos in Österreich zugelassen

Mittwoch, 03. Dezember 2025 | 12:42 Uhr
Der Absatz von Elektroautos hat heuer deutlich zugelegt
APA/APA/dpa/Jan Woitas
Von: apa

In Österreich sind mittlerweile rund 250.000 Elektroautos zugelassen. Alleine 2025 kamen knapp 60.000 Stromer auf die Straßen. Gleichzeitig stieg die Zahl der öffentlichen Ladestellen. Sie nahm in den vergangenen zwölf Monaten um 37 Prozent auf rund 35.000 Ladepunkte bzw. um 119 Prozent auf 3.500 Ultra-Schnellladepunkte zu, rechnete am Mittwoch die AustriaTech vor. Sie ist das Kompetenzzentrum des Bundes für “Mobilitätstransformation”.

Von Jänner bis Oktober des heurigen Jahres wurden laut Statistik Austria 239.594 Pkw neu zum Verkehr zugelassen, ein Zuwachs von 12,5 Prozent im Jahresvergleich. Autos mit alternativen Antrieben verzeichneten ein Plus von 60,1 Prozent. Bei Elektroautos belief sich das Plus auf 40,1 Prozent.

