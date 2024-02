53 Mio. Euro für die Finanzierung Inhouse-Gesellschaft SIAG

Bozen – Die SIAG sorgt dafür, dass alle PC und Dienste der öffentlichen Verwaltung laufen und die Digitalisierung voranschreitet. Die Landesregierung hat 53 Millionen Euro bis 2026 dafür zweckgebunden.

Bei ihrer heutigen Sitzung hat die Landesregierung das Mehrjahresprogramm 2024-2026 der Südtirol Informatik AG (SIAG) genehmigt und den Betrag der veranschlagten Kosten von insgesamt knapp 53 Millionen Euro zweckgebunden, davon 48,2 Millionen Euro allein für das laufende Jahr. “Im Bereich Digitalisierung ist es unabdingbar, ständig auf dem Laufenden zu sein. Nicht nur Hardware und Software sind kontinuierlich zu erneuern, sondern vor allem müssen hochqualifizierte Experten in den Bereich Digitalisierung eingebunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laufend gut geschult werden. Wir legen Wert darauf, dass das Landesnetz und unsere Dienste sicher sind und gut funktionieren”, sagt der für die Digitalisierung zuständige Landesrat und Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Die Landesregierung genehmigte ein mehrjähriges Rahmenabkommen 2024-2026 sowie das Jahresprogramm 2024 und dessen Finanzierung. Das Rahmenabkommen wird von der Landesabteilung Informationstechnik auf der Grundlage des Digitalisierungsbedarfs der Landesabteilungen erstellt. Die Zweckbindung der Geldmittel kann durch ein Dekret des Abteilungsdirektors geändert werden.

Die SIAG ist ein Inhouse-Unternehmen der Südtiroler Landesverwaltung, des Südtiroler Gemeindeverbandes, der Region Trentino-Südtirol und anderer Körperschaften. Sie unterstützt die öffentlichen Verwaltungen in allen Aspekten der Digitalisierung der Geschäftsprozesse. Über 200 Mitarbeitende liefern rund 340 IT-Dienstleistungen, die in 23 Tätigkeitsfelder gegliedert sind. Zusätzlich zu den IT-Diensten und zahlreichen Digitalisierungsprojekten betreibt die SIAG zwei Datenzentren in Bozen und Bruneck und garantiert höchste Sicherheit, Verfügbarkeit und Redundanz aller Daten und IT-Dienstleistungen. Weiters gewährt die SIAG die IT-Wartungsdienste und macht die Ankäufe für Hard- und Software. Ebenso Aufgabe der Inhouse-Gesellschaft sind die Neu- und Weiterentwicklung von IT-Projekten laut IT-Dreijahresplan der Abteilung Informationstechnik.