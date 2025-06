60 Jahre Garantiegenossenschaft Garfidi

Von: luk

Bozen – Welch wichtige Rolle sich die Garantiegenossenschaft Garfidi in den 60 Jahren ihres Bestehens erarbeitet hat, zeigte sich nicht zuletzt am hochkarätigen Publikum beim Jubiläumsfest: Spitzenvertreter aus Politik, Banken und Wirtschaft folgten der Einladung von Garfidi-Präsidentin Angelika Wiedmer und Direktor Christoph Rainer nach Schloss Castel Pienzenau.

Kommunikation und Werbung waren schon vor 60 Jahren ein schwieriges Thema, zitierte Direktor Rainer aus den damaligen Protokollbüchern, als die Vorgängergenossenschaft von Garfidi, die Kreditgenossenschaft für Handwerker, ihre Tätigkeit aufnahm. Und in der Tat, auch heute, nach der großen Fusion mit anderen Branchengenossenschaften, wissen viele noch zu wenig über Garfidi: Weil ihre Funktion zwar sehr zentral im wirtschaftlichen Leben von Unternehmen ist, doch still im Hintergrund ausgeübt wird. Garfidi übernimmt für Unternehmensprojekte – von Neugründung bis Erweiterung oder Innovation – eine wichtige Beratungsfunktion in Sachen Finanzierung und garantiert schließlich gegenüber der Bank.

7.000 Mitglieder zählt Garfidi heute und ist damit die größte Garantiegenossenschaft des Landes. Besonders viel zu tun gab es in Zeiten der Covid-Pandemie, als zahlreiche Unternehmen rasche Liquidität brauchten und Garfidi die Unterstützungsmaßnahmen des Landes umsetzte. Aber auch unabhängig von speziellen Krisensituationen ist Garfidi jederzeit ein verlässlicher, unbürokratischer und lösungsorientierter Partner, bezeugten gleich mehrere Sprecher, darunter Zeitzeugen der Gründung, aktuelle Nutznießer sowie auch Bankenvertreter. Ans Mikrophon traten neben Präsidentin Wiedmer und Direktor Rainer auch Landeshauptmann Arno Kompatscher, seine Stellvertreterin und Landesrätin für Genossenschaften Rosmarie Pamer, der Direktor des Fondo Mediocredito Centrale in Rom, Pierpaolo Brunozzi, Zeitzeuge Robert Egger, Raiffeisenverband-Bankenreferent Andreas Mair am Tinkhof, Mitglied Patrizia Fontana und Ex-Garfidi Vizepräsident Claudio Corrarati.

Zu Gast waren auch die Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg, Ressortdirektor Armin Gatterer, die Generaldirektoren von Volksbank, Alberto Naef, und Südtiroler Sparkasse, Nicola Calabrò sowie für die Hypo Vorarlberg Leasing Direktor Michael Meyer, IDM-Generaldirektor Erwin Hinteregger, HGV-Vizepräsident Klaus Berger, LVH-Vizepräsident Hannes Mussak, Confesercenti-Präsident Mirco Benetello sowie auch Vertreter des hds, der Freiberufler und weiterer Wirtschaftsorganisationen, die früheren Garfidi-Präsidenten Gert Lanz und Barbara Jäger, Neo-Vizepräsident Andreas Eccel, das Mitarbeiter-Team von Garfidi sowie zahlreiche weitere Vertreter von Institutionen und Organisationen – und natürlich auch viele Mitglieder von Garfidi.

Durch den Abend auf Schloss Pienzenau führte Moderator Thomas Vonmetz, für die Klangkulisse sorgte das Streichquartett „Ladies in Dress“.