ACS Group bündelt IT- und Digitalexpertise unter neuer Dachmarke

Von: luk

Bozen – Die in Südtirol gegründete ACS Group stellt sich neu auf: Die Unternehmensgruppe führt ihre Tätigkeiten in den Bereichen Informationstechnologie, Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Verwaltungssoftware, visuelle Kommunikation und digitale Dienste künftig unter einer gemeinsamen Struktur zusammen. Der Zusammenschluss formalisiert einen seit Jahren laufenden Spezialisierungs- und Wachstumskurs und soll Unternehmen in Italien einen zentralen Ansprechpartner für digitale Transformationsprozesse bieten.

Wie Präsident Luis Plunger erklärt, erwirtschaftet die Gruppe derzeit über 90 Millionen Euro Umsatz, beschäftigt mehr als 550 Mitarbeitende und ist an zehn Standorten in Italien tätig. Die neue Dachmarke soll den Marktauftritt der einzelnen Unternehmen stärken und ihre Position im technologischen Umfeld klarer sichtbar machen.

Zur ACS Group gehören die Unternehmen ACS S.p.A. (IT, KI, Cybersecurity, Cloud, Smart Factory), Infominds S.p.A. (ERP-, CRM- und Branchenlösungen), Printyway S.p.A. (Managed Print Solutions), Infinitys S.p.A. (Digital Signage und visuelle Kommunikation) sowie Consisto (Weblösungen und digitale Strategien). Sie bilden gemeinsam ein integriertes Dienstleistungsnetzwerk, das privaten und öffentlichen Kunden Zugang zu Beratung, Technologien und maßgeschneiderten digitalen Lösungen bietet.

Geschäftsführer Elia Plunger betont, dass ACS für viele Firmen bereits seit Jahren ein verlässlicher Partner sei – von der IT-Infrastruktur über Big Data und KI bis hin zu Software, Smart-Factory-Konzepten und digitaler Kommunikation. Mit der ACS Group solle diese Position weiter ausgebaut werden. Ziel sei es, zu den ersten Anlaufstellen zu gehören, wenn Unternehmen umfassende Digitalisierungsprojekte planen.

Mit der Gründung der neuen Dachmarke will die Gruppe ihre Kompetenzen bündeln und zugleich die gemeinsame Identität sowie ihre Sichtbarkeit auf dem nationalen Markt stärken. Die Wurzeln des Unternehmens reichen zu ACS Data Systems zurück, das sich von Südtirol aus zu einem italienweit und international tätigen IT-Dienstleister entwickelt hat. Das Niederlassungsnetz reicht heute von Bozen bis Mailand, von Trient bis Salerno und bis zum Standort München.

Die ACS Group plant weiteres Wachstum und investiert nach eigenen Angaben weiterhin in Technologie und Fachkräfte. Aktuell sind zahlreiche Stellen für neue Mitarbeitende ausgeschrieben.