Aktion: “Südtirol zeigt Herz für Menschen mit Behinderung”

Luftballons in Bozner Innenstadt

Von: Ivd

Bozen – Unter dem Motto „Südtirol zeigt Herz für Menschen mit Behinderung“ hat die Stiftung Nächstenliebe Südtirol im Dezember 2024 und Jänner 2025 eine besondere Sensibilisierungsaktion durchgeführt. Ziel dieser Aktion war es, ein starkes Zeichen für Inklusion und gegen die noch immer bestehenden Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung zu setzen.

Während der Aktionstage wurden Herzluftballons als symbolisches Zeichen der Solidarität für Menschen mit Behinderung in die Bozner Innenstadt getragen. Diese einfache, aber ausdrucksstarke Geste fand großen Anklang und wurde von Südtirolern aller Altersklassen unterstützt. Besonders hervorzuheben ist die engagierte Teilnahme der Schüler der Landesberufsschule Hannah Arendt, die gemeinsam mit einigen ihrer Lehrpersonen beherzt mitgewirkt haben. Dabei entstanden zahlreiche kreative Fotos, die den besonderen Zusammenhalt und die positive Stimmung der Aktion zum Ausdruck brachten.

„Jeder Mensch zählt, und wir sind stolz darauf, zusammen mit unserer Gemeinschaft eine Zukunft aufzubauen, die von Herzlichkeit, Inklusion und gegenseitiger Unterstützung geprägt ist“, betonte Thomas Aichner, Präsident der Stiftung Nächstenliebe Südtirol.

Mit „Südtirol zeigt Herz“ soll betont werden, dass alle Menschen vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft sind und dass es wichtig ist, sich gegenseitig zu helfen und zu respektieren. Die Initiative wurde auch deshalb ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für die Herausforderungen von Menschen mit Behinderung zu schärfen, Vorurteile abzubauen und die Bedeutung von Solidarität und gegenseitiger Unterstützung zu betonen. Die Aktion fand auch ganz im Sinn des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung statt, der jährlich im Dezember begangen wird.

Herz zeigen bedeutet:

Unterstützung bieten: Menschen mit besonderen Bedürfnissen aktiv in ihrem Alltag helfen und Barrieren abbauen.

Vorurteile abbauen: Falsche Annahmen und Stereotype über Menschen mit Behinderung erkennen und entkräften, zum Beispiel dass ist im beruflichen Kontext eine Belastung sind

Inklusion fördern: Menschen mit Behinderung als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft akzeptieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich persönlich und beruflich einzubringen.

Ein Blick auf die Statistik zeigt die Dringlichkeit des Anliegens: Rund jeder elfte Südtiroler lebt mit einer Form von Invalidität oder Behinderung.

Die Stiftung Nächstenliebe Südtirol setzt sich mit Herz und Engagement für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung in Südtirol ein. Die Mission ist es, nachhaltige Projekte zu fördern und umzusetzen, um damit Inklusion in allen Lebensbereichen zu verwirklichen und sie gezielt zu fördern. Die Stiftung glaubt leidenschaftlich an die vollständige Inklusion von Menschen mit Behinderung und arbeiten daran, Barrieren abzubauen sowie Chancen für ein selbstständiges Leben zu schaffen. Des weiteren fördert die Stiftung die Sensibilisierung von Unternehmen des Landes, damit auch sie das Potential einer Beschäftigung von Menschen mit unterschiedlichen Krankheitsbildern erkennen.