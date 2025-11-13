Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Alkoholfreie Getränke dürfen nicht als “Gin” verkauft werden
Gin muss laut EU-Verordnung Alkohol enthalten

Alkoholfreie Getränke dürfen nicht als “Gin” verkauft werden

Donnerstag, 13. November 2025 | 12:56 Uhr
Gin muss laut EU-Verordnung Alkohol enthalten
APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Ein alkoholfreies Getränk darf nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nicht unter der Bezeichnung “Gin” vermarktet werden. Die Richterinnen und Richter in Luxemburg stellten fest, dass die Bezeichnung nach EU-Recht ausschließlich bestimmten Spirituosen vorbehalten sei. Auch der Zusatz “alkoholfrei” ändere nichts am Verbot, andere Getränke unter dem Namen zu verkaufen, so das Gericht.

Ein Verein hatte am Landgericht Potsdam gegen ein Unternehmen geklagt, das ein Getränk mit dem Namen “Virgin Gin Alkoholfrei” verkaufte. Nach Ansicht des Vereins verstoße diese Bezeichnung gegen eine EU-Verordnung, wonach Gin durch Aromatisieren von Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs mit Wacholderbeeren hergestellt sein und der Mindestalkoholgehalt 37,5 Prozent betragen müsse. Das deutsche Gericht befragte hierzu den EuGH.

Das höchste europäische Gericht betonte, das Verbot verletze nicht die in der EU-Grundrechtecharta verankerte unternehmerische Freiheit. Das Unternehmen könne das Getränk weiterhin verkaufen – nur eben nicht unter der geschützten Bezeichnung “Gin”. Ziel der Regelung sei es, Verbraucher vor Verwechslungsgefahr mit der klar definierten Spirituosenkategorie zu schützen und Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Stimmen aus SVP immer lauter: “Es braucht höhere Löhne”
Kommentare
46
Stimmen aus SVP immer lauter: “Es braucht höhere Löhne”
Italien senkt die Einkommensteuer
Kommentare
43
Italien senkt die Einkommensteuer
Girlan: Laternenumzug trotz Lehrerprotests – VIDEO
Kommentare
32
Girlan: Laternenumzug trotz Lehrerprotests – VIDEO
KI könnte innerhalb von zehn Jahren die meisten Jobs ersetzen – VIDEO
Kommentare
31
KI könnte innerhalb von zehn Jahren die meisten Jobs ersetzen – VIDEO
Riesige Autobahnbrücke in China stürzt ein – VIDEO
Kommentare
27
Riesige Autobahnbrücke in China stürzt ein – VIDEO
Anzeigen
Mobil im Wandel
Mobil im Wandel
Wenn das Smartphone zur Wirtschaftsmacht wird
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 