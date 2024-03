Angemessene Löhne, Respekt und Würde

Bozen – Der Tourismus in Südtirol garantiert Arbeit. Doch auch in Südtirol muss die Arbeit in der Tourismusbranche Würde, Respekt sowie einen geregelten und angemessenen Lohn gewähren. In diesem Sinn äußerte sich die Südtiroler Delegation bei der Nationalversammlung der Tourismusgewerkschaft Filcams im AGB CGIL in Rom.

Rund 100 Teilnehmer waren bei der Landesversammlung von Filcams.

Angeprangert wurde auch die “Ausbeutung” von Praktikanten und Lehrlingen, die in Folge von fehlendem qualifizierten Personal “Aufgaben übernehmen, für die sie nicht geeignet sind”. Dies geschehe auch in der gehobenen Sternegastronomie.

Die Delegation aus Südtirol berichtete in Rom auch von Tagen mit mehr als zwölf Stunden Arbeit – manchmal ohne Ruhetage.

„Heute haben wir zwei grundlegende Ziele vor uns: zum einen die Erneuerung des nationalen Vertrags, um dann in den territorialen Vertrag einzugreifen und zum anderen der Versuch versuchen, das richtige Gleichgewicht zwischen Löhnen, Arbeitszeiten und Anerkennung der Professionalität wiederherzustellen”, hieß es abschließend.