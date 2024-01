Arbeits- und Fachkräftemangel als Hemmschuh in Südtirol

Bozen – Die Handelskammer hat heute Vormittag in Bozen ihr Tätigkeitsprogramm 2024 vorgestellt. Das Jahresthema ist „Arbeiten und leben in Südtirol“. Viele Unternehmen in Südtirol beklagen einen Arbeits- und Fachkräftemangel. Mit einer Reihe von gezielten Maßnahmen unterstützt die Handelskammer Bozen in Zusammenarbeit mit der Landesverwaltung und den Südtiroler Wirtschaftsverbänden die heimischen Unternehmen, ihre Mitarbeitenden zu halten und neue zu gewinnen.

„Der Arbeitskräftemangel hemmt die Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten vieler Betriebe. Sie sind mehr denn je gefordert, sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren und ihr Recruiting neu auszurichten. Entsprechend gilt es, die Mitarbeiterbindung zu einer zentralen Führungsaufgabe zu machen, denn der Erfolg hängt letztlich von den Menschen ab, die in einem Unternehmen arbeiten“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner. Für Personen, die sich aus Arbeitsgründen in Südtirol aufhalten oder aus beruflichen Gründen wieder nach Südtirol zurückkehren, wurde deshalb in der Handelskammer ein „Welcome Service“ eingerichtet, der Informationen und Orientierung zu den Themen Einreise und Aufenthalt, Wohnen samt der Anmeldung des neuen Wohnsitzes und Zugang zum öffentlichen Gesundheitsdienst gibt.

Im Rahmen der Initiative Talent Management organisiert das WIFI der Handelskammer gezielte Weiterbildung zu relevanten Themen der Mitarbeitersuche und -bindung wie zum Beispiel professionelles Recruiting, angemessene Vergütung & Benefits, attraktive Arbeitszeitmodelle und moderne Führungskultur. Der Service des WIFI umfasst die Organisation branchenübergreifender Weiterbildung, Bildungsinformation sowie Sensibilisierung für Weiterbildung und Personalentwicklung. Das breitgefächerte Weiterbildungsangebot wird jedes Jahr an die neuen Trends angepasst.

Der Bereich Schule-Wirtschaft arbeitet eng mit den Schulen Südtirols zusammen. Mit verschiedenen Initiativen wird dabei das Ziel verfolgt, den Jugendlichen Informationen zur Südtiroler Wirtschaft zu vermitteln, Interesse an wirtschaftlichen Themen zu wecken und unternehmerisches Denken zu fördern.

Auch ein gezieltes Angebot für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie flexible Arbeits- und Teilzeitregelungen werden immer wichtiger. Dabei ist das „audit familieundberuf“ ein bewährtes Instrument für eine familienorientierte Mitarbeiterführung. Die Handelskammer Bozen ist gemeinsam mit der Familienagentur der Autonomen Provinz Bozen Träger des audit familieundberuf in Südtirol.

Im November wurde das neue Talentcenter eröffnet. Dieses hat das Ziel, die Schüler der Mittelschule bei ihrer Berufsorientierung durch wissenschaftlich fundierte und standardisierte Testverfahren zu unterstützen. Im Talentcenter können sie ihre Fähigkeiten testen und bekommen eine Rückmeldung darüber, in welchen Bereichen ihre Stärken und Talente liegen.

Der Bereich Rechtsangelegenheiten wird im Jahr 2024 für Unternehmen wichtige wirtschaftsrechtliche Themen aufgreifen und vertiefen und zwar Raumordnung, Energie und Bürokratieabbau. Zudem erstellt er Leitfäden zu Rechtsthemen für Unternehmer/innen.

Die Handelskammer Bozen informiert über die im Handelsregister eingetragenen Betriebe, über Fragen des Gewerberechts, über die gewerblichen Schutzrechte, berät in Fragen der legalen Metrologie, der Produktsicherheit und des Wettbewerbsrechtes.

Die Handelskammer erfüllt auch Aufgaben im Bereich des Schutzes der Qualitätsweine (DOC-Weine). Für eine kompetente Konfliktbeilegung unterhält sie ein Schiedsgericht, eine Überschuldungsstelle und eine Mediationsstelle.

Der Bereich Berufsbefähigungen ist Sitz der Landeskommission für die Ausstellung der Bescheinigung der „Befähigung zur Führung von gastgewerblichen Betrieben“ und überprüft die von den Interessierten geltend gemachten Qualifikationen für die Ausübung der Tätigkeiten als Handelsagent und -vertreter, als Makler und als Spediteure.

Eine Informationstätigkeit zur Unterstützung von Unternehmen in Bezug auf die korrekte Erfüllung der gesetzlichen Auflagen der Abfallentsorgung und der Rückverfolgbarkeit übt der Bereich Umwelt aus. Der Beirat für weibliches Unternehmertum der Handelskammer Bozen initiiert verschiedene Sensibilisierungs-, Informations- und Beratungsangebote, so zum Beispiel den Mentoring-Service für Unternehmerinnen.

Das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer ist Ansprechpartner für Südtiroler Unternehmen, Wirtschaftsverbände, die Landespolitik und Landesverwaltung, Medien, Schulen und Privatpersonen. Das WIFO stützt sich auf fundierte Daten und Analysen und erarbeitet damit Studien, Handlungsempfehlungen, Gutachten und Stellungnahmen. In diesem Jahr werden unter anderem die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Umstellung auf eine emissionsfreie Mobilität, die Klimaanpassungsstrategien der Unternehmen und das ungenutzte Potential auf dem Südtiroler Arbeitsmarkt untersucht.

Der Bereich Internationalisierung ist seit Januar 2019 in der Handelskammer Bozen angesiedelt. Ziel und Aufgabe dieses Bereichs ist die Sensibilisierung und vor allem die Erstinformation und -beratung von kleinen und mittleren Unternehmen zu neuen Marktchancen im Export sowie zu Themen der technischen Abwicklung von Auslandsgeschäften.

Die Ausstellung der digitalen Unterschrift, der Außenhandelsdokumente, der Tachografenkarte, des SPID und die Hilfestellung im Rahmen der elektronischen Fakturierung sind weitere Dienste der Handelskammer.

Der Bereich PID-Digitales Unternehmen wird sich neben den etablierten Angeboten vor allem auf die „Duale Transformation: digital & green“ konzentrieren. Ziel ist es, durch die Nutzung von digitalen Technologien das eigene Geschäftsmodell nachhaltiger zu gestalten. Hierzu sind verschiedene Sensibilisierungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen zur Unterstützung des Veränderungsprozesses in den Unternehmen geplant.