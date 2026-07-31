Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Auch Anthropic-KI hackte ungeplant Unternehmen
Anthropic untersuchte nach Vorfällen bei OpenAI 141.000 Prüfläufe

Auch Anthropic-KI hackte ungeplant Unternehmen

Freitag, 31. Juli 2026 | 02:21 Uhr
Anthropic untersuchte nach Vorfällen bei OpenAI 141.000 Prüfläufe
APA/APA/AFP/NICOLAS TUCAT
Schriftgröße

Von: importer

Das KI-Modell Claude hat nach Angaben des Entwicklers Anthropic bei Tests die Systeme von drei Organisationen gehackt. Grund dafür sei eine Fehlkonfiguration gewesen, teilte das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) mit. Diese habe es den Modellen ermöglicht, aus eigentlich isolierten Testumgebungen auf das Internet zuzugreifen und sich unbefugt Zugang zu den Systemen zu verschaffen.

Dabei habe Claude die Infrastruktur der betroffenen Organisationen mit grundlegenden Techniken kompromittiert, etwa durch die Ausnutzung schwacher Passwörter und nicht authentifizierter Endpunkte, hieß es weiter. Anthropic entdeckte die Vorfälle bei der Überprüfung von 141.006 Prüfläufen zur Cybersicherheit. Das Unternehmen hatte diese Untersuchung eingeleitet, nachdem der Rivale OpenAI wenige Tage zuvor enthüllt hatte, dass ein außer Kontrolle geratener KI-Agent tagelange Hackerangriffe auf die KI-Firma Hugging Face verübt hatte.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
Kommentare
73
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Kommentare
43
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Milliarden für die Mobilität
Kommentare
42
Milliarden für die Mobilität
Der große Sprachtest-Schwindel: Spur führt quer durch Italien
Kommentare
33
Der große Sprachtest-Schwindel: Spur führt quer durch Italien
Verzweiflungstat vereitelt
Kommentare
24
Verzweiflungstat vereitelt
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 