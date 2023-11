Auf zu neuen Märkten: Unternehmerreise nach Saudi-Arabien

Bozen – Gestern ging eine Wirtschaftsmission von Südtiroler und Trientner Unternehmen nach Saudi-Arabien zu Ende.

Der saudi-arabische Markt wird immer wichtiger für die heimischen Unternehmen, die in den vergangenen Jahren ihre Exporttätigkeit auch in entfernten Ländern steigern konnten. Der regionale Export nach Saudi-Arabien ist in fünf Jahren um 50 Prozent gewachsen, und zwar von 71,4 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 107,8 Millionen im Jahr 2022 (19,9 Millionen Trient; 87,9 Südtirol). Im gleichen Zeitraum – von 2017 bis 2022 – ist der regionale Export insgesamt um 39 Prozent gewachsen, von 8,48 Milliarden Euro auf 11,8 Milliarden.

Bei der gemeinsam von Unternehmerverband Südtirol, Confindustria Trient und Trentino Export organisierten Wirtschaftsmission waren 12 Unternehmen dabei: A. Rieper AG; Dalmec AG; Daunenstep AG; GPI AG; Logiss GmbH; Menestrina GmbH; Metalife GmbH; Pan Tiefkühlprodukte GmbH; Seppi M. AG; Silvelox AG; XLam Dolomiti AG und X Timber AG. Als Gäste mit waren zudem die IDM und Trentino Sviluppo.

An der Spitze der Delegation war die Präsidentin von Trentino Export, Barbara Fedrizzi, die auch Präsidentin der Kleinindustrie in der Confindustria Trient ist: „Die Wirtschaftsmission, die Teil unseres Projektes zur Unterstützung der KMUs bei der Internationalisierung 2023-2024 ist, ist sowohl bei den Trientnern als auch bei den Südtiroler Unternehmen auf großes Interesse gestoßen. Ich bin darüber auch im Sinne der Zusammenarbeit der beiden Provinzen sehr erfreut, weil Zusammenarbeit stärkt. Saudi-Arabien ist derzeit eines jener Länder, die große Geschäftsmöglichkeiten bieten, dies hat auch die Mission gezeigt. Der positive Verlauf der Business to Business Treffen vor Ort mit den lokalen Wirtschaftstreibenden und die hohe Wertschätzung für die Produkte unserer Unternehmen zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

„Die Abschwächung des europäischen Marktes hat viele unserer lokalen, weltweit tätigen Unternehmen bewogen, ihre Tätigkeit auszudehnen und in Länder zu exportieren, die immer weiter weg sind. Saudi-Arabien ist ein starker Wachstumsmarkt und hat für Südtirol mittlerweile eine größere Bedeutung erreicht als China. Unsere Aufgabe ist es, die Potentiale dieser neuen Märkte aufzuzeigen und die Unternehmen, insbesondere die KMUs dabei zu unterstützen, sie effizient zu erreichen“, so Vinicio Biasi, Präsident der Kleinunternehmen im Unternehmerverband Südtirol.

Am ersten der 5 Tage besuchte die Delegation die Riyadh Integrated Special Logistics Zone und traf einige saudi-arabische Unternehmer im Saudi Italian Business Council, in Anwesenheit des Handelsbeauftragten der italienischen Botschaft in Riyadh, des Direktors der ICE-Agentur in Riyadh und des SACE-Referenten für Saudi-Arabien. Für die Unternehmen wurden dann von Trentino Export insgesamt 94 B2B-Treffen organisiert.