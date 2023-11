Ausbildungswettbewerb ausgeschrieben

Bozen – Für den Landesforstkorps sucht die Landespersonalabteilung 25 Forstwachen. Die Vollzeitstellen der fünften Funktionsebene sollen über einen Ausbildungswettbewerb unbefristet besetzt werden. Für die Stellen besteht kein Sprachgruppenvorbehalt. Die Bewerbungsfrist läuft bis 18. Dezember 2023.

Um Teilnahme am mindestens fünfmonatigen Ausbildungswettbewerb können sich Personen bewerben, die mindestens 18 und höchstens 30 Jahre alt sind, die also nicht vor dem 18. Dezember 1993 und nicht nach dem 18. Dezember 2005 geboren sind. Vorausgesetzt werden zudem der Mittelschulabschluss sowie eine dreijährige Lehrausbildung oder der dreijährige Besuch einer weiterführenden Schule sowie der Zweisprachigkeitsnachweis B1 (ehemals C) und für Ladiner die Ladinischprüfung B1. Zudem müssen Bewerberinnen und Bewerber die italienische Staatsbürgerschaft besitzen und über die körperliche Eignung zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit verfügen. Zwei der Stellen sind Freiwilligen der Streitkräfte vorbehalten, für die ein Höchstalter von 33 Jahren gilt.

Die Wettbewerbsankündigung wurde auf den Landeswebseiten zu Personal unter Wettbewerbe sowie im jüngsten Amtsblatt der Region veröffentlicht. Um Wettbewerbsteilnahme kann bis 18. Dezember 2023 (12.00 Uhr) ausschließlich online über das eigens eingerichtete Portal mit Hilfe der digitalen Identität (Spid) des elektronischen Personalausweises (Cie) oder der Bürgerkarte angesucht werden.