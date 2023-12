Bahnstrecke Mailand-Brenner: Extra-Züge vom 8. bis 10. Dezember

Brenner – Zusätzliche Züge werden am voraussichtlich verkehrsreichen Wochenende vom 8. bis 10. Dezember 2023 auf der Strecke Mailand-Brenner eingesetzt. Darauf weist Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider hin.

Dieses Wochenende mit dem Feiertag am Freitag, 8. Dezember, nutzen viele Menschen, um einen Ausflug auf die Christkindlmärkte zu machen oder für einen Kurzurlaub. “Damit das Auto daheimbleiben kann, gibt es an diesem, üblicherweise verkehrsintensiven Wochenende gleich vier zusätzliche Züge auf der Strecke Mailand-Brenner für eine bequeme, umweltfreundliche und staufreie Fahrt”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Die italienische Bahngesellschaft Trenitalia hat im Zusammenhang mit den beliebten Weihnachtsmärkten auf der Strecke Mailand–Bozen–Brenner spezielle Züge in den Fahrplan integriert. Die weihnachtlich dekorierten Züge verkehren an den Tagen 8., 9. und 10. Dezember. Es handelt sich um die Züge: R 94161 am 8. und 9. Dezember 2023 und R 94005 am 10. Dezember, jeweils mit Abfahrt von Mailand Hauptbahnhof um 7.20 Uhr und Halt in Treviglio , Brescia, Bozen, Brixen und Sterzing-Pfitsch sowie Ankunft am Brenner um 11.54 Uhr; R 94167 am 8. und 9. Dezember sowie R 94007 am 10. Dezember, jeweils mit Abfahrt vom Brenner um 16.45 Uhr und Halt in Sterzing-Pfitsch, Brixen, Bozen, Brescia und Treviglio sowie Ankunft in Mailand am Hauptbahnhof um 21.35 Uhr.

Weitere Informationen und die genauen Fahrpläne gibt es im Web unter https://www.rfi.it/it/news-e-media/infomobilita/avvisi/2023/12/8/variazioni-dell-fferta-ferroviaria-linea-milano-c-le—bolzano–.html zu finden. Informieren kann man sich auch an den Fahrkartenschaltern von Trenitalia. Eine frühzeitige Reiseplanung und Platzreservierung werden empfohlen.