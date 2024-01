Blick in die Zukunft geworfen

Bozen – Ende letzten Jahres fand die Vollversammlung der Angebotsgruppe Vinum Hotels Südtirol statt. Bei der zweitägigen Veranstaltung wurden zukunftsweisende Themen erarbeitet.

Die Wintervollversammlung der Vinum Hotels Südtirol fand gleich an zwei Orten statt. Die Veranstaltung begann zunächst in der Eisacktaler Kellerei in Klausen. Daraufhin wurde das Vinum Hotel Feldthurnerhof in Feldthurns besucht.

Auf der Tagesordnung standen einige interessante Themen, unter anderem eine Weinverkostung des neuen Premium-Cuvées Adamantis der Eisacktaler Kellerei.

Des Weiteren konnten die Vinum Hotels ein neues Mitglied begrüßen, und zwar das Hotel Somvita Suites in Dorf Tirol. Am Nachmittag öffneten die Vinum-Winzer ihre Weine für die Mitarbeitenden der Vinum Hotels und luden zur gemeinsamen Verkostung.

Das Highlight der zweitägigen Veranstaltung fand im neuen und umgebauten Hotel Feldthurnerhof statt. „In Kooperation mit der IDM sind wir der Frage nachgegangen, wie der Weintourismus der Zukunft aussehen wird“, berichtet Hansjörg Ganthaler, Vorsitzender der Vinum Hotels Südtirol. Hierzu wurden externe Akteure der Südtiroler Weinszene eingeladen, unter anderem die Südtiroler Sommeliervereinigung und das Konsortium Südtiroler Wein.

Im Rahmen einer Zukunftssimulation wurden gemeinsam Perspektiven aufgezeigt und mögliche Antworten darauf gesucht. Die Wintervollversammlung fand ihren Abschluss bei einem Mittagessen im Vinum Hotel Feldthurnerhof.

Die Geschäftsführung der Angebotsgruppe Vinum Hotels Südtirol hat seit 2017 der HGV inne. Der Angebotsgruppe haben sich derzeit 20 Beherbergungsbetriebe angeschlossen, heißt es abschließend in der Medienaussendung.