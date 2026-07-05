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Alle müssten an einem Strang ziehen, fordert die Gewerkschaft

Bosch-Betriebsrat fordert Taskforce für Autoindustrie

Sonntag, 05. Juli 2026 | 18:04 Uhr
Alle müssten an einem Strang ziehen, fordert die Gewerkschaft
APA/APA/dpa/Jan-Philipp Strobel
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Von: APA/dpa-AFX

Angesichts der sich zuspitzenden Krise in der deutschen Autoindustrie fordert der Betriebsrat des Autozulieferers Bosch einen runden Tisch von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Politik. “Wir können nicht so weitermachen wie bisher”, sagte Frank Sell, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Bosch Mobility, dem “Spiegel”. Nötig sei eine Taskforce mit Vertretern der Arbeitgeber aus Automobil- und Zulieferindustrie, der Arbeitnehmer, Gewerkschaft und der Politik.

Wachsende Konflikte um Arbeitszeit und Sparprogramme

Hintergrund sind wachsende Konflikte um Arbeitszeit und Sparprogramme in der Branche. Am vergangenen Freitag hatten bundesweit Zehntausende Beschäftigte des Autobauers Mercedes-Benz gegen eine geplante Verschärfung des Sparkurses des Unternehmens protestiert.

Der Protest bei Mercedes-Benz sollte der Auftakt für weitere bundesweite Aktionen sein. So ist unter anderem am 9. Juli in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ein Autokorso von Beschäftigten der Autoindustrie geplant. Weitere Beschäftigtenaktionen sollen laut IG Metall beim Volkswagen-Konzern folgen.

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