Career Days: Das Land Südtirol öffnet seine Türen

Von: mk

Bozen – Das Land Südtirol öffnet am 20. November die Türen des Landhaus 1 in Bozen und lädt alle Interessierten ein, bei den Career Days die Vielfalt der Landesverwaltung kennenzulernen. Von 8.30 bis 17.30 Uhr können Interessierte erfahren, welche Berufe, Entwicklungsmöglichkeiten und Vorteile die Arbeit beim Land bietet. Der Eintritt ist frei.

Wer nach der Matura, Studium oder Arbeitsausbildung nach einem sinnvollen, zukunftssicheren Arbeitsplatz sucht oder von einem anderen Arbeitgeber in die Landesverwaltung wechseln möchte, findet Antworten. Die Career Days bieten Gelegenheit, mit Fachleuten der Verwaltung direkt ins Gespräch zu kommen. Auch Informationen zu Bewerbungsverfahren, Gesundheitsfonds Sanipro, Zusatzrentenfonds Laborfonds oder Weiterbildungsmöglichkeiten werden angeboten. Neben Infoständen erwarten die Besucherinnen und Besucher interaktive Einblicke, persönliche Beratungsgespräche und kurze Vorträge.

“Wir möchten zeigen, dass die Landesverwaltung ein spannender und moderner Arbeitgeber ist, der Sinn stiftet und Perspektiven bietet”, betont Personallandesrätin Magdalena Amhof. “Wer bei uns arbeitet, gestaltet aktiv das Südtirol von morgen mit, und zwar in allen Bereichen, die das tägliche Leben der Menschen betreffen.”

Bereits am 19. November findet ein interner Tag für die bereits in der Landesverwaltung Angestellten statt. Außerdem findet das Onboarding für die rund 200 neuen Mitarbeitenden des Landes zum Austausch und der Orientierung im neuen Arbeitsumfeld statt. Generaldirektor Alexander Steiner sieht in den Career Days „eine Einladung, den öffentlichen Dienst neu zu entdecken“. Viele wüssten gar nicht, wie vielfältig die Aufgaben der Landesverwaltung sind, von der Kultur über den Umweltschutz bis zur IT und sollen durch die Career Days einen Einblick bekommen, so Steiner.

Bei den Career Days, die die Agentur für Presse und Kommunikation koordiniert, gibt es Informationsstände des Landesamts für Personalentwicklung, des Landesamts für Verwaltungspersonal, des Landesamts für Personalaufnahme, des Landesamts für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen und des Multisprachzentrums sowie vom ergänzenden Gesundheitsfonds Sanipro und vom Zusatzrentenfonds Laborfonds.

Weitere Informationen: https://career.provinz.bz.it/de/home