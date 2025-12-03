Carezza Dolomites: Spektakulärer Saisonstart am 6. Dezember

Von: mk

Karersee – Die Vorfreude ist riesig: Das familienfreundliche Skigebiet Carezza Dolomites startet am Samstag, den 6. Dezember, offiziell in die Wintersaison 2025/2026. Skifahrer und Snowboarder können sich auf traumhafte Bedingungen und insgesamt 40 Pistenkilometer vor der atemberaubenden Kulisse von Rosengarten und Latemar freuen. Egal ob Anfänger oder Pofi.

Die größte Neuheit und Attraktion in diesem Winter ist die moderne Franzin-Bahn. Die neue Zehner-Gondelbahn bietet Gästen ein hochmodernes und komfortables Fahrerlebnis und wird das Herzstück des Skigebiets aufwerten. Sie erschließt beliebte Pistenabschnitte noch schneller und effizienter. Insgesamt stehen den Schneesportlerinnen und -sportlern 13 hochmoderne Aufstiegsanlagen zur Verfügung.

Die Wintersaison in Carezza, dem “Garten der Dolomiten”, läuft durchgehend bis einschließlich 6. April 2026. Ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie sowie beste Schneesicherheit dank innovativer und besonders umweltschonender Beschneiungsanlagen sind garantiert. Carezza Dolomites freut sich darauf, seine Gäste in eine unvergessliche Saison zu begleiten.