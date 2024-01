Christbaum als wertvoller Rohstoff

Müllbetrieb sammelt in Bozen wieder ausgediente Christbäume ein

Bozen – Auch heuer holt der Müllbetrieb SEAB in Bozen die Weihnachtsbäume nach dem Jahreswechsel kostenfrei ab. Diese können nämlich kompostiert werden und gehören daher nicht in die Restmülltonne: Das Grün wird kompostiert, Äste und Stämme zu Hackholzschnitzel verarbeitet.

SEAB holt in Bozen die ausgedienten Weihnachtsbäume nach dem Jahreswechsel kostenfrei ab. Man muss nur die Bäume – ohne Weihnachtsschmuck – an den von SEAB angegebenen Abholterminen zu einer beliebigen Ökoinsel bringen.

Die Christbaum-Entsorgung 2024 beginnt heute am 3. Jänner und endet am 19. Jänner 2024.

Hier der Terminkalender nach Sammelzonen:

Die SEAB bittet darum, die Bäume nicht an einem beliebigen Wochentag, sondern am Vorabend der angegebenen Sammeltage bei der Wertstoffinsel in der Nähe abzustellen.

Außerdem können ausgediente Weihnachtsbäume montags bis samstags, von 8 Uhr bis 12 Uhr kostenlos bei der Sammelstelle für Gartenabfälle in der Voltastraße abgegeben werden. Die Sammelstelle öffnet am 2. Jänner 2024 wieder.