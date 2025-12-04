Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Deeg stellt fest: “Ohne Ehrenamt steht das Land still”
Am Freitag ist internationaler Tag des Ehrenamtes

Deeg stellt fest: “Ohne Ehrenamt steht das Land still”

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 16:04 Uhr
Integration Ehrenamt Hände
Unsplash
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der internationale Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember steht heuer unter dem Motto „Jeder Beitrag zählt“. SVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg möchte den tausenden Freiwilligen in Südtirol danken, die mit ihrem unentgeltlichen Engagement das Land lebendig, solidarisch und krisenfest halten: „Ehrenamt ist weit mehr als zusätzliche Arbeit – es ist Herz und Rückgrat unserer Gemeinschaft, es stärkt unsere Gesellschaft und den sozialen Zusammenhalt.“

In Südtirol gibt es etwa 218.600 ehrenamtlich Engagierte; ein beträchtlicher Teil davon ist sogar in zwei bis drei Organisationen aktiv. Rund 4.600 Vereine prägen das Vereins- und Ehrenamtsleben hierzulande: Von Kultur und Brauchtum über Sport und Jugendarbeit bis hin zu Zivilschutz, Bergrettung oder Seniorenhilfe.

„Die vielen Ehrenamtlichen in Zivilschutzorganisationen, Feuerwehren, Rettungsdiensten oder Senioren- und Sozialdiensten garantieren Leistungen bei Unwettern, Altersarmut oder sozialen Krisen, die wir sonst nicht erbringen könnten. Ehrenamt schafft sozialen Zusammenhalt, gibt vielen Menschen Sinn und Gemeinschaft — gerade in Zeiten zunehmender Krisen und gesellschaftlicher Veränderungen“, so Deeg.

Viele Ehrenamtliche bringen sich täglich mit viel Herzblut und Verantwortung für Mitmenschen ein — oft in ihrer Freizeit, neben Beruf oder Familie. „Das Ehrenamt ist auch ein sehr wichtiger Teil meines persönlichen Lebensweges. Es hat mich seit meiner Jugend in meiner Entwicklung begleitet und geprägt. Ehrenamtliches Engagement ist für mich eine zentrale Säule unserer Gesellschaft. Ohne Freiwillige würde vieles nicht funktionieren und die Gesellschaft stillstehen. Deshalb verdienen sie unsere höchste Anerkennung — nicht nur Worte, sondern politische Unterstützung und stabile und günstige Rahmenbedingungen. Es braucht Planungssicherheit und Rahmenbedingungen, die ehrenamtliches Engagement erleichtern und fördern. Wir als Politik haben den Auftrag diese zu schaffen. Hier kann das im Juli vom Landtag beschlossene Landesverzeichnis der Körperschaften hoffentlich einen guten Beitrag leisten. Dadurch erhält das Ehrenamt einen neuen, lokalen gesetzlichen Rahmen, durch den es gestärkt wird. Zugleich wird die Wichtigkeit des ehrenamtlichen Engagements der Bürgerinnen und Bürger im Land gesetzlich verankert.“

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Kommentare
78
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
36
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Kommentare
29
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Kreml zu weiteren Ukraine-Gesprächen mit den USA bereit
Kommentare
26
Kreml zu weiteren Ukraine-Gesprächen mit den USA bereit
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Kommentare
23
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Anzeigen
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Santini-Gruppe
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 