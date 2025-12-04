Deeg stellt fest: “Ohne Ehrenamt steht das Land still”

Von: luk

Bozen – Der internationale Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember steht heuer unter dem Motto „Jeder Beitrag zählt“. SVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg möchte den tausenden Freiwilligen in Südtirol danken, die mit ihrem unentgeltlichen Engagement das Land lebendig, solidarisch und krisenfest halten: „Ehrenamt ist weit mehr als zusätzliche Arbeit – es ist Herz und Rückgrat unserer Gemeinschaft, es stärkt unsere Gesellschaft und den sozialen Zusammenhalt.“

In Südtirol gibt es etwa 218.600 ehrenamtlich Engagierte; ein beträchtlicher Teil davon ist sogar in zwei bis drei Organisationen aktiv. Rund 4.600 Vereine prägen das Vereins- und Ehrenamtsleben hierzulande: Von Kultur und Brauchtum über Sport und Jugendarbeit bis hin zu Zivilschutz, Bergrettung oder Seniorenhilfe.

„Die vielen Ehrenamtlichen in Zivilschutzorganisationen, Feuerwehren, Rettungsdiensten oder Senioren- und Sozialdiensten garantieren Leistungen bei Unwettern, Altersarmut oder sozialen Krisen, die wir sonst nicht erbringen könnten. Ehrenamt schafft sozialen Zusammenhalt, gibt vielen Menschen Sinn und Gemeinschaft — gerade in Zeiten zunehmender Krisen und gesellschaftlicher Veränderungen“, so Deeg.

Viele Ehrenamtliche bringen sich täglich mit viel Herzblut und Verantwortung für Mitmenschen ein — oft in ihrer Freizeit, neben Beruf oder Familie. „Das Ehrenamt ist auch ein sehr wichtiger Teil meines persönlichen Lebensweges. Es hat mich seit meiner Jugend in meiner Entwicklung begleitet und geprägt. Ehrenamtliches Engagement ist für mich eine zentrale Säule unserer Gesellschaft. Ohne Freiwillige würde vieles nicht funktionieren und die Gesellschaft stillstehen. Deshalb verdienen sie unsere höchste Anerkennung — nicht nur Worte, sondern politische Unterstützung und stabile und günstige Rahmenbedingungen. Es braucht Planungssicherheit und Rahmenbedingungen, die ehrenamtliches Engagement erleichtern und fördern. Wir als Politik haben den Auftrag diese zu schaffen. Hier kann das im Juli vom Landtag beschlossene Landesverzeichnis der Körperschaften hoffentlich einen guten Beitrag leisten. Dadurch erhält das Ehrenamt einen neuen, lokalen gesetzlichen Rahmen, durch den es gestärkt wird. Zugleich wird die Wichtigkeit des ehrenamtlichen Engagements der Bürgerinnen und Bürger im Land gesetzlich verankert.“