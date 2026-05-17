E-Carsharing als Teil der Mobilitätsstrategie

Von: luk

Vöran – Mit der Positionierung eines E-CarSharing-Fahrzeugs an der Talstation der Vöraner Seilbahn wird das bestehende Angebot des öffentlichen Verkehrs gezielt ergänzt und gestärkt. Das Auto steht einerseits für betriebliche Fahrten der Gemeindebediensteten zur Verfügung, kann jedoch gleichzeitig auch von der Öffentlichkeit genutzt werden.

Am Freitag, den 16. Mai, wurde das vollelektrische Fahrzeug feierlich vom Südtiroler E-CarSharing-Anbieter AlpsGo an die Gemeinde übergeben. Durch den strategisch gewählten Standort an der gemeindeeigenen Seilbahn profitieren die Vöranerinnen und Vöraner nun von einer innovativen Mobilitätslösung, die die Vorteile des öffentlichen Verkehrs mit der Flexibilität des Individualverkehrs verbindet. Das Angebot richtet sich an die gesamte Bevölkerung ebenso wie an Vereine, Betriebe und Gäste, die auf eine flexible und unkomplizierte Mobilitätslösung zurückgreifen möchten.

Hinter dem E-Carsharing-Angebot steckt eine einfache Idee: bezahlt wird nur die gebuchte Zeit und pro gefahrene Kilometer, unabhängig ob privat oder geschäftlich. Im Abonnement betragen die Kosten lediglich drei Euro pro Stunde und 0,28 Euro pro Kilometer. Für einen ganzen Tag fallen 24,50 Euro an. Für Gelegenheitsnutzer gibt es zudem einen Flex-Tarif ohne Abo, der mit einem etwas höheren Zeittarif verbunden ist. Das Fahrzeug ist rund um die Uhr (24/7) buchbar, alle Betriebskosten sind inklusiv – von der Aufladung über Versicherung, Wartung und Reparaturen. Die einmalige Anmeldegebühr von 19 Euro wird für Inhaberinnen und Inhaber des Südtirol Passes sowie für Kundinnen und Kunden von Alperia teilweise oder vollständig in Form von Fahrtguthaben gutgeschrieben.

Bürgermeisterin Daniela Mittelberger betonte bei der Vorstellung des Fahrzeugs: „Durch die Kombination aus Carsharing und öffentlichem Verkehr – also Seilbahn und Bus – wird intermodale Mobilität für unsere Bevölkerung noch einfacher und kosteneffizienter. Ich hoffe, dass viele Vöranerinnen und Vöraner dieses Angebot nutzen. Vielleicht gelingt es so künftig auch, dass damit der eine oder andere Haushalt auf ein Zweit- oder Drittauto verzichten kann.“

Dank der Landesförderung für E-Carsharing greifen immer mehr Gemeinden auf dieses Modell zurück: ein modernes, elektrisches Dienstfahrzeug zu nutzen, das gleichzeitig auch der Allgemeinheit kostengünstig zur Verfügung steht. Mit dem Fahrzeug in Vöran umfasst das Angebot von AlpsGo inzwischen 63 Fahrzeuge in 22 Gemeinden Südtirols. Registrierte Nutzerinnen und Nutzer können die Carsharing-Fahrzeuge bequem über die AlpsGo-App buchen – nicht nur in Südtirol, sondern auch im benachbarten Ausland mit Zugriff auf über 2.500 weitere Fahrzeuge.

Gebhard Platter, Direktor von AlpsGo erklärte bei der Eröffnung: „Angesichts der derzeit hohen Spritpreise verzeichnen wir ein noch höheres Interesse an unserem Mobilitätsdienst. Umso mehr freut es uns, einen Beitrag zur Verbesserung der Mobilität in Vöran leisten zu können. Der neue Standort stellt eine ideale Ergänzung des Südtiroler E-Carsharing-Netzes dar.“