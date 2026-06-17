Ein besonderer Sommertag für die Kinder von „1,2,3…stella“ und „Gli Argonauti“

Von: mk

Meran – Auch in diesem Jahr hat die Therme Meran die Kinder und Jugendlichen der Projekte „1,2,3…stella“ und „Gli Argonauti“ zu einem gemeinsamen Nachmittag im Thermenpark eingeladen. Rund 54 Kinder sowie 22 Betreuerinnen, Betreuer und Freiwillige verbrachten einen unbeschwerten Sommertag im Park der Therme Meran.

Die beiden Projekte werden vom Jugendtreff „Cilla“ organisiert und begleiten Kinder und Jugendliche während des Schuljahres bei ihren Hausaufgaben und ihrem Lernalltag. Darüber hinaus stehen zahlreiche gemeinsame Aktivitäten auf dem Programm, von Ausflügen und kreativen Projekten bis hin zu gemeinsamen Festen und Erlebnissen, die das Miteinander stärken.

Der Besuch in der Therme Meran ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden. Für viele Kinder zählt der gemeinsame Nachmittag im Thermenpark zu den Höhepunkten des Jahres. Neben dem Badevergnügen bot der Park auch Raum für Volleyball, Gruppenspiele und den traditionellen „Gedankenkreis“. Es wurde viel gespielt, gelacht und Zeit miteinander verbracht. Ein besonderer Moment war zudem die gemeinsame Feier des Geburtstags einer Schülerin. Der Nachmittag zeigte einmal mehr, wie wichtig gemeinsame Erlebnisse für den Zusammenhalt der Gruppe sind.

„Seit vielen Jahren dürfen wir die Kinder und Jugendlichen von ‚1,2,3…stella‘ und ‚Gli Argonauti‘ bei uns begrüßen. Es freut uns sehr, einen kleinen Beitrag dazu leisten zu können, dass sie gemeinsam einen unbeschwerten Sommertag erleben“, betont Adelheid Stifter, Direktorin der Therme Meran.