Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Ein besonderer Sommertag für die Kinder von „1,2,3…stella“ und „Gli Argonauti“
Ausflug in die Therme Meran mit Tradition

Ein besonderer Sommertag für die Kinder von „1,2,3…stella“ und „Gli Argonauti“

Mittwoch, 17. Juni 2026 | 12:07 Uhr
1,2,3…stella & gli argonauti
Therme Meran
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Auch in diesem Jahr hat die Therme Meran die Kinder und Jugendlichen der Projekte „1,2,3…stella“ und „Gli Argonauti“ zu einem gemeinsamen Nachmittag im Thermenpark eingeladen. Rund 54 Kinder sowie 22 Betreuerinnen, Betreuer und Freiwillige verbrachten einen unbeschwerten Sommertag im Park der Therme Meran.

Die beiden Projekte werden vom Jugendtreff „Cilla“ organisiert und begleiten Kinder und Jugendliche während des Schuljahres bei ihren Hausaufgaben und ihrem Lernalltag. Darüber hinaus stehen zahlreiche gemeinsame Aktivitäten auf dem Programm, von Ausflügen und kreativen Projekten bis hin zu gemeinsamen Festen und Erlebnissen, die das Miteinander stärken.

Der Besuch in der Therme Meran ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden. Für viele Kinder zählt der gemeinsame Nachmittag im Thermenpark zu den Höhepunkten des Jahres. Neben dem Badevergnügen bot der Park auch Raum für Volleyball, Gruppenspiele und den traditionellen „Gedankenkreis“. Es wurde viel gespielt, gelacht und Zeit miteinander verbracht. Ein besonderer Moment war zudem die gemeinsame Feier des Geburtstags einer Schülerin. Der Nachmittag zeigte einmal mehr, wie wichtig gemeinsame Erlebnisse für den Zusammenhalt der Gruppe sind.

„Seit vielen Jahren dürfen wir die Kinder und Jugendlichen von ‚1,2,3…stella‘ und ‚Gli Argonauti‘ bei uns begrüßen. Es freut uns sehr, einen kleinen Beitrag dazu leisten zu können, dass sie gemeinsam einen unbeschwerten Sommertag erleben“, betont Adelheid Stifter, Direktorin der Therme Meran.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Öffis in Südtirol: Alltagstauglich oder doch keine echte Alternative?
Kommentare
62
Öffis in Südtirol: Alltagstauglich oder doch keine echte Alternative?
Lehrer in Südtirol erhalten Gehaltserhöhungen von bis zu 6.000 Euro
Kommentare
56
Lehrer in Südtirol erhalten Gehaltserhöhungen von bis zu 6.000 Euro
“Was online passiert, bleibt nicht online”
Kommentare
52
“Was online passiert, bleibt nicht online”
Wüstentage streifen Südtirol
Kommentare
32
Wüstentage streifen Südtirol
EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine
Kommentare
25
EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 