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Der Goldene Windbeutel 2026

Ein Saft, der “fit fürs Leben” machen will, und weitere Werbelügen

Samstag, 01. August 2026 | 08:09 Uhr
Saft
pixabay.com - Symbolbild
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Von: Matthias Knapp

Bozen – Für die dreisteste Werbelüge des Jahres hat die deutsche Verbraucherschutzorganisation foodwatch Mitte Juli zum 15. Mal den Goldenen Windbeutel verliehen.

2026 geht die Negativ-Auszeichnung an LaVita für das „Nährstoffkonzentrat Fit fürs Leben“. „Über 70 natürliche Zutaten“ verspricht ein goldenes Siegel auf der Frontseite der Flasche. Tatsächlich listet das Zutatenverzeichnis 98 Einzelzutaten auf: verschiedene Fruchtsaft- (70 Prozent der Menge) und Gemüsesaftkonzentrate (sechs Prozent), vergorenen Gemüsesaft (zwölf Prozent), Kräuterextrakte (fünf Prozent) und pflanzliche Öle (1,5 Prozent), außerdem Fruchtpürees, Aloe-Vera-Saft und Tee-Extrakte. Zusätzlich zu den „über 70“ natürlichen Zutaten enthält der Saft 26 isolierte Vitamine und Nährstoffe, darunter Vitamin C und Magnesium, die in der Regel in der chemischen bzw. pharmazeutischen Industrie, häufig in China und immer öfter mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen, synthetisch hergestellt werden.

Der Hersteller bewirbt das Produkt als „die tägliche Basis unserer Gesundheit”, als „Saubertrank“ und als Wohlfühlelixier („Rundum Wohlfühlen”). foodwatch kritisiert die Werbung als irreführend und die Gesundheitsversprechen als falsch, mindestens acht der zugesetzten Vitamine bzw. Nährstoffe seien zu hoch dosiert, und für Personen, die gerinnungshemmende Medikamente einnehmen, könne das zugesetzte Vitamin K problematisch sein. Bei einem Grundpreis von 100 Euro pro Liter summiert sich die tägliche Dosis „Saubertrank“ – der Hersteller empfiehlt zehn oder 20 Milliliter täglich – auf 30 bis 60 Euro im Monat. Das Fazit von foodwatch: ein unnötiges, völlig überteuertes Produkt, für das der Hersteller mit irreführenden Gesundheitsversprechen wirbt und das für manche Menschen gesundheitlich bedenklich sein kann. Viele Bürger und Bürgerinnen sehen das Produkt offenbar ähnlich kritisch, denn mit 39,2 Prozent der rund 66.000 abgegebenen Stimmen hat der Saft von LaVita klar die Nase vorne.

Auf Platz Zwei (22 Prozent der Stimmen) landet das Airfryer Backin Backpulver von Dr. Oetker. Es kostet rund doppelt so viel wie das originale Backin Backpulver von Dr. Oetker, die Stiftung Warentest konnte in ihrem Test jedoch keinen wesentlichen Unterschied in Bezug auf das Backergebnis feststellen.

Platz Drei (knapp 21 Prozent der Stimmen) geht an das Bio-Joghurt Matcha Mango von Andechser Natur. foodwatch kritisiert die äußerst geringe Menge (0,1 Prozent) an Matcha-Grüntee-Pulver, obwohl die Zutat „Matcha“ auf der Frontseite sowohl textlich als auch grafisch stark hervorgehoben wird.

Gut 14 Prozent der Stimmen ergeben Platz Vier für Oh Yeah Bear Libido*+Vitamin von Beautybears GmbH. Mehr Zucker als die „Goldbären“ von Haribo, einige kaum überprüfte Inhaltsstoffe, falsche Gesundheitsversprechen („Unsere Libido Vitamine“, „Ein extra Spice für dein Liebesleben“ u.ä), ein Grundpreis von 179,33 Euro pro Kilo (26 Mal so viel, wie die Goldbären kosten): foodwatch stuft das Produkt als überteuerte und überzuckerte Gummibärchen ein.

Platz Fünf (knapp vier Prozent der Stimmen) schließlich gebührt den Airwaves Cool Cassis von Mars. Ähnlich wie die „Milka Alpenmilch” Schokolade, die den Goldenen Windbeutel 2025 „errungen“ hat, stehen die Kaugummis wegen der versteckten Preiserhöhung von 20 Prozent als Beispiel für Shrinkflation in der Kritik.

„Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole“, meint Silke Raffeiner, die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Südtirol: „Mein Rat an die Verbraucher und Verbraucherinnen ist, konsequent die Zutatenliste und die Nährwerttabelle zu lesen, sich ein eigenes Bild von der Qualität eines Produkts zu machen, vollmundigen Werbeversprechen nicht blind zu glauben und einen Blick auf den Grundpreis, den Preis pro Kilogramm oder pro Liter eines Produkts, zu werfen.“

Alle Informationen zum Goldenen Windbeutel 2026: https://www.foodwatch.org/de/lavita-gewinnt-den-goldenen-windbeutel-2026

Bezirk: Bozen

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