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Leistungsfähigkeit ohne Kompromisse im Großsegment

Elektrisches Pistenfahrzeug „Leitwolf E-Motion“ in Grenoble vorgestellt

Donnerstag, 23. April 2026 | 06:58 Uhr
Leitwolf E-Motion in Grenoble
Leitner
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Von: luk

Grenoble – Der Seilbahnhersteller Leitner hat auf der Branchenmesse Mountain Planet ein neues, vollelektrisches Pistenfahrzeug präsentiert. Das Modell „Leitwolf E-Motion“, entwickelt von der Tochterfirma Prinoth, soll im Großsegment neue Maßstäbe setzen.

Nach Angaben des Unternehmens erreicht die Maschine eine Leistung auf dem Niveau herkömmlicher dieselbetriebener Fahrzeuge. Sie ist für anspruchsvolle Einsätze ausgelegt, erreicht Arbeitsgeschwindigkeiten von bis zu 20 km/h und kann unter realen Bedingungen rund fünf Stunden betrieben werden. Eine Schnellladefunktion ermöglicht es, die Batterie innerhalb von etwa einer Stunde von zehn auf 80 Prozent aufzuladen.

Mit einer Arbeitsbreite von 4,5 Metern richtet sich das Fahrzeug insbesondere an große Skigebiete. Ziel der Entwicklung war es laut Hersteller, ein vollwertiges elektrisches Pistenfahrzeug ohne Einschränkungen bei Produktivität und Einsatzfähigkeit anzubieten. Neben der Leistung werden auch ein geringerer Wartungsaufwand und ein niedrigeres Geräuschniveau hervorgehoben.

Das Projekt ist Teil einer Partnerschaft mit der Compagnie des Alpes, die als erste Kundin drei Fahrzeuge bestellt hat. Diese sollen noch bis Jahresende in Skigebieten der Gruppe in Betrieb gehen.

Der „Leitwolf E-Motion“ befindet sich derzeit in einer fortgeschrittenen Testphase und ist laut Hersteller für den regulären Dauereinsatz konzipiert.

Bezirk: Wipptal

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