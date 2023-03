Energie und Mobilität der Zukunft im Mittelpunkt

Bruneck – Mit mehr als 10.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind fast ein Drittel aller unselbständig Beschäftigten im Pustertal im Produktionssektor tätig. „Die Industrieunternehmen spielen nicht nur für die Beschäftigung eine zentrale Rolle, sondern ebenso für die Schaffung von Mehrwert, Investitionen vor Ort, Innovation und auch, um Südtirol im Ausland bekannt zu machen“, dies war die Botschaft, die der Vertreter des Bezirks Pustertal im Unternehmerverband, Peter Rech, Bürgermeistern und Gemeinderäten kürzlich bei einem Treffen zwischen Unternehmen und Pustertaler Gemeinden mitgab.

Wie bedeutend die Innovationskraft der Unternehmen ist, verdeutlichte Lukas Baumgartner, Managing Director der Autoindustriale, wo das Treffen stattfand. „Die Mobilität der Zukunft wird immer vernetzter, autonomer, geteilter und ökologischer sein. Die technologische Entwicklung wird zu einer immer effizienteren und auf die neuen Bedürfnisse ausgerichteten Mobilität führen“, erklärte er in seinem Beitrag.

Die Mobilität der Zukunft braucht ein modernes und effizientes Energienetz. „Dies gilt auch für unsere Unternehmen: Versorgungssicherheit zu leistbaren Preisen ist strategisch für die Wettbewerbsfähigkeit unserer stark auf den Export ausgerichteten Industriebetriebe“, unterstrich Rech. Alperia-Generaldirektor Luis Amort versicherte, dass diesbezüglich viel getan werden: neue unterirdische Verbindungen für die Stromleitungen in Mittelspannung zwischen Bruneck und Toblach und zwischen Bruneck und Mühlen in Taufers, die Verlegung unter die Erde der Stromleitungen in Vintl, Prags oder St. Lorenzen, die neue Verbindung zwischen Laien und dem Gardertal sind einige der geplanten Maßnahmen.

Bei der anschließenden Diskussion unterstrichen die Gemeindeverwalter sowie Unternehmerinnen und Unternehmer die Notwendigkeit, den Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten zu garantieren.