Energieförderungen 2025: Ab sofort Gesuche einreichen

Von: luk

Bozen – Um die Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden und den Ausbau erneuerbarer Energiequellen zu fördern, gewährt das Land Südtirol Beiträge für Private und Körperschaften ohne Gewinnabsicht sowie für Unternehmen und für öffentliche Verwaltungen. Anfang Dezember hat die Landesregierung auf Vorschlag von Landesrat Peter Brunner die überarbeiteten Richtlinien für das Jahr 2025 genehmigt.

Informationsbroschüren verfügbar

Ab sofort können beim Landesamt für Energie und Klimaschutz die Beitragsgesuche für diese Landesförderungen im Energiebereich eingereicht werden. Sämtliche Informationen zu den Beiträgen im Bereich Energie sind nun online verfügbar. Zudem stehen übersichtliche Info-Leitfäden zum Herunterladen zur Verfügung. Weiterführende Infos gibt es Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr, im Amt für Energie und Klimaschutz, Alte Mendelstraße 33 in Bozen.

Beratungstermin buchen

Darüber hinaus haben Interessierte die Möglichkeit, bei der KlimaHaus Agentur an jedem 1. Donnerstag im Monat einen Termin – in Präsenz oder online – im Rahmen der Beratungsnachmittage zu buchen. Bürgerinnen und Bürger können dabei mehrere Themen auswählen, zu denen sie eine Beratung wünschen. Meldet sich jemand für eine Beratung zum Thema Landesförderungen an, übernehmen die Expertinnen und Experten des Landesamtes für Energie und Klimaschutz diese Beratung. Dieses Angebot steht ab Februar zur Verfügung. Eine Beratung buchen ist ganz einfach online möglich.