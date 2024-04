Energiegemeinschaft für gesamtes Burggrafenamt geplant

Meran – Die Gemeinden der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt planen im Mai 2024 die Gründung einer Energiegemeinschaft für das gesamte Burggrafenamt. Die Energiegemeinschaft soll einen aktiven Beitrag zur erfolgreichen Energiewende im Bezirk Burggrafenamt leisten und die lokale Produktion und Abnahme von Strom fördern.

Gründungsmitglieder sollen die Bürgermeister und Gemeindevertreter aus den Gemeinden des Burggrafenamtes sein. Als technische Partner fungieren der Raiffeisenverband und die Genossenschaft EUP – Energie und Umwelt Passeier. Teilnehmen können alle öffentlichen Körperschaften, Unternehmen und privaten Haushalte.

Interessierte Bürger und Unternehmen, die in nächster Zeit die Errichtung einer Photovoltaikanlage planen, können diese in die Energiegemeinschaft einbringen und werden gebeten, sich bei ihrer Gemeinde zu melden. Bereits bestehende Anlagen können leider nicht in die Energiegemeinschaft eingebracht werden.