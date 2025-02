Equal Care Day: Sorge- und Pflegearbeit aufwerten

Von: Ivd

Bozen – Pflege- und Betreuungsarbeiten werden in überwiegendem Ausmaß von Frauen übernommen, in Südtirol, aber auch in Italien, wie eine Untersuchung des Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) zeigt. “Die Care- und Sorgearbeit ist für unsere Gesellschaft unersetzbar: Wenn wir etwa an die Betreuung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen denken, dann ist der geleistete Wert immens”, unterstreicht Sozial- und Familienlandesrätin Rosmarie Pamer anlässlich des Equal Care Days am Samstag. “Meist sind es die Frauen, die ihre Zeit dafür investieren. Doch noch immer wird es ihnen nicht ausreichend gedankt und vergolten.” Deshalb müsse weiterhin an der gesellschaftlichen und finanziellen Anerkennung gearbeitet werden, ebenso wie an der Umverteilung. Es hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in dieser Hinsicht zwar bereits einiges getan: Es ist heute selbstverständlich, dass auch Väter mit ihren Kindern auf den Spielplatz gehen oder die Hausaufgabenbetreuung übernehmen. Dennoch lastet der Großteil nach wie vor auf den Frauen. Dabei dürfe auch der sogenannte “Mental Load” nicht vergessen werden, die psychische Belastung durch die Organisation des Familienalltages: “Auch eine Aufgabe, die hauptsächlich Frauen übernehmen und die kaum gesehen und wertgeschätzt wird”, ergänzt Pamer.

Diejenigen, die unbezahlte Care-Arbeit leisten, würden häufig keiner bezahlten Tätigkeit nachgehen oder sich für eine Teilzeitbeschäftigung entscheiden. “Wir wissen, dass das zu Altersarmut führt, auch weil das Rentensystem in Italien ein beitragsbezogenes ist. Das ist schlicht frauenfeindlich”, betont Landesrätin Pamer. Südtirol versucht, dem seit einigen Jahren entgegenzuwirken, etwa durch den starken Ausbau der Kleinkindbetreuung. Zudem würden Beiträge für die rentenmäßige Absicherung von Erziehungs- und Pflegezeiten gewährt; diese haben 2023 fast 4600 Personen erhalten, ausbezahlt worden sind rund 9,5 Millionen Euro. Zudem sieht das Staatsgesetz Nr. 104/1992 vor, dass bei schweren Pflegefällen eine Freistellung für Angehörige für drei Tage pro Monat oder zwei Jahre bezahlter Sonderurlaub möglich sind.