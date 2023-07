Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit: Südtirol kann sich sehen lassen

Bozen – Die für 2022 errechnete Erwerbstätigenquote Südtirols liegt über dem EU-27 Durchschnittswert und zwar sowohl für die Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen (74,1 Prozent bzw. 69,8 Prozent), als auch bei den 20- bis 64-Jährigen (79,2 Prozent bzw. 74,6 Prozent).

Die Arbeitslosenquote (15-74 Jahre) in Südtirol sinkt im Jahr 2022 sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen um insgesamt 1,6 Prozentpunkte und erreicht einen Wert von 2,3 Prozent. Somit liegt sie unter den Werten der betrachteten Gebiete, einschließlich dem Durchschnitt der EU-27.

Die Nichterwerbsquote sinkt in Südtirol sowohl in der Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen als auch bei den 25- bis 54- Jährigen und befindet sich 2022 bei 24,2 Prozent bzw. 15,2 Prozent, auch die Mehrheit der anderen untersuchten Gebiete zeigen einen Rückgang dieser Quote.