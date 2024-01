EuroCUP 2024: Südtiroler gewinnt Silber

Bozen/Sand in Taufers – Kürzlich fand der EuroCUP, ein Wettbewerb der Kfz-Mechatroniker, in der Landesberufsschule Bozen statt. Bei der Nachwuchsinitiative erlangte Tobias Forer aus Sand in Taufers den hervorragenden zweiten Platz.

14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum, konkret aus Südtirol, Deutschland, der Schweiz und Luxemburg traten vor Kurzem in Bozen an. Der Wettbewerb dient hierbei nicht nur zur Qualifikation für die WorldSkills in Lyon in diesem Jahr, sondern vielmehr auch als Erfahrungssammlung und sozialisierende Veranstaltung. Die Kandidatinnen und Kandidaten aus den vier 4 Ländern, sollen sich im sportlichen Wettkampf kennenlernen.

Drei junge Kfz-Mechatroniker aus Südtirol stellten sich dem zweitägigen Wettbewerb: Tobias Forer aus Sand in Taufers (Transbagger GmbH), Fabian Stolzlechner aus Bozen (Ausbildungsbetrieb Auto Elektro Grohe) und Kilian Turcato aus Leifers (Ausbildung in der italienischen Berufsschule Bozen).

Die insgesamt 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden von den rund 20 Experten begleitet, kontrolliert und schlussendlich auch bewertet. Drei der Teilnehmer mussten ihre Aufgaben an den Lkw-Stationen bewältigen, während die restlichen 11 an den PKW-Aufgaben arbeiteten.

An jeder Station musste ein bestimmter Abschnitt des Fahrzeuges diagnostiziert und gegebenenfalls auch instandgesetzt werden. So waren die Teilnehmer/innen in den Bereichen Motorvermessung, Komfortelektrik, Motormanagement Benzinmotor und Dieselmotor, Bremssystem und Datenübertragung gefordert.

Die Kfz-Mechatroniker im lvh fiebern der Teilnahme von Tobias Forer bereits entgegen. „Berufswettbewerbe wie die WorldSkills stellen eine sehr gute Plattform dar, um die Leistung und Qualität des Südtiroler Handwerks zu zeigen“, betont die Obfrau der Kfz-Mechatronikerinnen und Mechatroniker im lvh Julia Genetti.