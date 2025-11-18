Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Fachveranstaltung „Multitalent Beton“ des lvh
Starkes Zeichen für nachhaltiges Bauen

Fachveranstaltung „Multitalent Beton“ des lvh

Dienstag, 18. November 2025 | 11:27 Uhr
Martin Gebhard, Martin Haller, Werner Kusstatscher, Brigitte Kauntz und Walter Pöhl
lvh.apa
Von: Ivd

Bozen – Bereits zum vierten Mal fand am Firmensitz von Beton Eisack in Klausen die Fachveranstaltung „Multitalent Beton“ statt – eine etablierte Kooperation zwischen der Berufsgemeinschaft der Baumeister und Maurer, Beton Eisack sowie der Arch.Academy.

Auch heuer nutzten zahlreiche Fachleute aus Architektur und Bauwirtschaft das Format, um sich über aktuelle Entwicklungen im Bereich des nachhaltigen Bauens zu informieren. Das diesjährige Schwerpunktthema – „Nachhaltiges Bauen mit Beton“ – rückte insbesondere den Einsatz von Recyclingbeton (R-Beton), dessen Potenziale und Rahmenbedingungen in den Mittelpunkt. Nach der Begrüßung durch Christian Auer (Beton Eisack), Brigitte Kauntz (Arch.Academy) und Martin Gebhard (Obmann der Berufsgemeinschaft Baumeister und Maurer im lvh.apa) folgte ein Vortragsblock.

Impulse aus der Branche

Werner Kusstatscher, Präsident der Betonvereinigung CONCRETE, eröffnete den theoretischen Teil mit einem Überblick zu den aktuellen Herausforderungen und Chancen im nachhaltigen Bauen. Anschließend erläuterte Simon Pliger vom ISB Prüflabor Vahrn die normativen Grundlagen rund um R-Beton und RC-Kies sowie neue regulatorische Entwicklungen. Den Abschluss des Vortragsprogramms bildete Ing. Elvis Rosset (Alpacem) mit einem Einblick in zementtechnologische Innovationen, darunter neue CO₂-reduzierte Zemente.

Praktische Vertiefung und Austausch

Im Anschluss an die Theorie bot eine Laborvorführung konkrete Einblicke in die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von R-Betonen. Gleichzeitig wurde die neue Ausstellung am Standort präsentiert, die künftig als zusätzlicher Lern- und Informationsbereich dienen soll. Ein offener Austausch sowie ein gemeinsamer Umtrunk rundeten den Nachmittag ab.

Etabliertes Format für die Branche

„Unsere Initiative Multitalent Beton hat sich in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Plattform entwickelt, um Expertinnen und Experten aus Bauwirtschaft und Architektur über technologische Entwicklungen, neue Regelwerke und nachhaltige Lösungsansätze zu informieren. Das erfolgreiche Format wird daher auch im kommenden Jahr fortgesetzt“, erklärte der Obmann der Baumeister und Maurer im lvh Martin Gebhard.

© 2025 First Avenue GmbH
 