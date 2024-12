“Farewell North”: Die Farben ins Leben zurückholen

Von: APA/dpa

In “Farewell North” begleitet man die junge Cailey auf epischer Kanufahrt durch die schottische Inselwelt. Nach dem Tod ihrer Mutter, die Schäferin war, kehrt sie in ihre Heimat zurück, um sich mit ihrer Vergangenheit und ihrer Trauer auseinanderzusetzen.

Überraschend: Die Spielenden sind in diesem Indie-Game in Gestalt des Border Collies Chesley an Caileys Seite. Der Hirtenhund gehörte Caileys Mutter.

Die Welt in kaltem Schwarz-Weiß

Anfangs ist die Landschaft in kaltes Schwarz-Weiß getaucht – eine Metapher für Caileys Seelenzustand nach dem schweren Verlust. Die offene Welt lädt dazu ein, versteckte Pfade, uralte Steinkreise und verlassene Orte zu erkunden.

Dabei gilt es, sich zu erinnern und einige Rätsel zu lösen. Und mit jeder gelösten Aufgabe geht es Cailey etwas besser, und so gewinnt auch die Welt Stück für Stück wieder ihre Farbe zurück.

Einfaches Gameplay – bis auf das Kanufahren

Es muss vor allem viel gelaufen und erkundet werden: kein Problem. Zwischendurch gibt es auch mal ein Apportier-Spiel mit Frauchen oder Schafe wollen gehütet werden. Auch kein Problem. Eine Herausforderung stellt aber das Kanufahren dar.

Wem das Kanulenken zu schwierig ist, kann zum Glück eine vereinfachte Steuerung aktivieren. Das ist gerade auf längeren Fahrten zwischen den Inseln sehr willkommen.

Tolle Musik bringt noch mehr emotionale Tiefe

Die tolle Musik im Spiel ist stilecht für Schottland von Dudelsäcken und Streichern geprägt. Sie verleiht dem Game eine zusätzliche emotionale Tiefe.

Wer sich bis zum Ende, was natürlich nicht verraten wird, auf diese bewusst entschleunigte Reise durch die stimmungsvollen schottischen Landschaften einlässt, die untrennbar mit Caileys Erinnerungen, Schmerz, aber auch Hoffnung verbunden sind, wird mit einigen Stunden nachdenklichen Spielens belohnt.

Völlige Entschleunigung – und die Chance, ein Hund zu sein

Und eigentlich sollte man sich das Spiel auch schon wegen Chesley nicht entgehen lassen. Denn: Hey, wann sonst kann man schon mal ein Border Collie sein?

“Farewell North” ist für PC, Nintendo Switch und Xbox Series X/S erhältlich und kostet rund 24 Euro.