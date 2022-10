Finanzielle Bildung: Verantwortungsvollen Umgang mit Geld vermitteln

Bozen – Kinder und Jugendliche möglichst früh für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld zu sensibilisieren und ihre finanziellen Kompetenzen zu fördern, ist ein Anliegen, für das sich die Südtiroler Raiffeisenkassen seit Jahren engagieren.

Um die Finanzbildung in der italienischen Bevölkerung weiter zu fördern, hat der italienische Staat den Oktober zum Monat der finanziellen Bildung ausgerufen. Mit zahlreichen Maßnahmen soll das Wissen in den Bereichen Finanzen, Versicherungen und Altersvorsorge verbessert werden.

In Südtirol gehört es schon lange zum Selbstverständnis der Raiffeisenkassen, jungen Menschen konkretes Finanzwissen zu vermitteln. Ziel ist es, ihnen das notwendige Rüstzeug für fundierte finanzielle Entscheidungen mitzugeben. In den letzten Jahren wurden – in enger Abstimmung mit der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion – verschiedene Unterlagen ausgearbeitet. Schülerinnen und Schüller sollen damit für Wirtschafts- und Finanzthemen begeistert werden.

„Raiffeisen erfüllt damit einen wichtigen Bildungs- und Förderauftrag“, unterstreicht Herbert Von Leon, Obmann des Raiffeisenverbandes. Kinder und Jugendliche sollen die praktische Relevanz dieser Sachthemen für ihr eigenes Leben erkennen, um es erfolgreich gestalten zu können.

Auf der Informationsplattform www.raiffeisen.it/finanzielle-bildung steht Schülerinnen und Schülern verständliches Finanzwissen in Form von Informationsbroschüren, Präsentationen und Erklärvideos zur Verfügung. Die Themen reichen vom Sparen und Anlegen über das „Gut auskommen mit dem Einkommen“ bis zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Für Lehrkräfte sind Unterrichtsmaterialien und spannende Finanzübungsspiele für die Schulklassen verfügbar, die für verschiedene Schulstufen alters- und zielgruppengerecht entwickelt wurden. Viele Raiffeisenkassen vor Ort bieten für Schulen Bankbesuche, Bewerbungstrainings, Vorträge und anderes mehr an.