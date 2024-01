Flughafen Bozen mit neuem Passagier-Rekord

Bozen – Am Bozner Flughafen wurde mit Ende des Jahres 2023 erneut ein Rekord gefeiert. Waren 2022 83.245 Passagiere gezählt worden, sind es 2023 83.671 gewesen.

Josef Gostner der Präsident der SkyAlps zeigt sich zufrieden. Noch nie zuvor in der Geschichte des Flughafens Bozen hätten in einem Jahr mehr Passagiere die Struktur genutzt.

Und es soll so weitergehen: Im Jahr 2024 will Gostner die 100.000-er-Marke knacken. Daher wird gerade eifrig daran gearbeitet, die von Bozen angeflogenen Ziele auszubauen. Auch der Parkplatz am Flughafen soll erweitert werden.

Es läuft also derzeit rund, denn neben der steigenden Zahl der SkyAlps-Passagiere verzeichnen auch die privaten Flugpassagiere eine Zunahme: 2023 flogen 8.420 Personen mit privaten Maschinen von und nach Bozen, berichtet die Zeitung Alto Adige.