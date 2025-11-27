Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Frauen stark und aktiv im Verwaltungsrat
Netzwerkevent am 4. Dezember

Frauen stark und aktiv im Verwaltungsrat

Donnerstag, 27. November 2025 | 15:45 Uhr
etwt
Wifi/Handelskammer Bozen Istock
Von: mk

Bozen – Impulse, Erfahrungsaustausch und Networking stehen am 4. Dezember im NOI Techpark im Vordergrund: Anlässlich des Abschlusses des Lehrgangs für (angehende) Verwaltungsrätinnen findet eine Netzwerkveranstaltung für alle Frauen statt, die in diesem Bereich tätig sind oder ihre Expertise für Entscheidungsgremien sichtbar machen möchten. Denn immer noch sind Frauen in Verwaltungsräten eine Minderheit.

Organisiert wird der Abend von der Frauenakademie des Landesbeirats für Chancengleichheit für Frauen in Zusammenarbeit mit dem Wifi der Handelskammer Bozen und dem NOI Techpark. Mit Beginn um 18 Uhr wird einmal mehr darauf hingewiesen, wie wichtig die Präsenz von Frauen in Verwaltungsräten ist, um die verschiedenen Perspektiven optimal berücksichtigen zu können.

Nach den Grußworten folgen interessante Impulsreferate, zum Beispiel jenes von Esther-Mirjam de Boer, Beraterin, Unternehmerin und Verwaltungsrätin aus der Schweiz, die zum Thema “Let’s change the face of Boards!” spricht. Wie man “Als Frau erfolgreich im Verwaltungsrat” tätig sein kann, beleuchtet dann Carla Ciani, Executive & Performance Coach sowie C-Level & Board Advisor. Von ihren Erfahrungen erzählen dann diverse Südtiroler Verwaltungsrätinnen im Rahmen eines Open talk.

Die Veranstaltung findet im NOI Techpark in der Voltastraße 13 in Bozen statt und endet mit einem Umtrunk und der Gelegenheit, mit aktiven und ehemaligen Verwaltungsrätinnen sowie erfolgreichen Frauen ins Gespräch zu kommen.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

