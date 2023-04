Frostschutzmaßnahmen in Südtirols Obstanlagen

Bozen – Südtirol blickt auf die dritte Frostnacht in dieser Woche zurück. Verbreitet gingen die Temperaturen in der Nacht unter die Null-Grad-Grenze. Daher war in den Obstanlagen im Land erneut die Frostschutzberegnung in Betrieb – etwa im Unterland, im Etschtal oder im Eisacktal.

Mancherorts wurden auch Frostschutzkerzen aufgestellt – wie etwa in den Weinanlagen bei Bozen. Bei der Bozner Berufsfeuerwehr gingen daraufhin Anrufe besorgter Bürger ein, die Brände meldeten.

Die dritte Frostnacht in dieser Woche liegt hinter uns, die Temperaturen liegen verbreitet im Minus. Die kommende Nacht wird dann weniger kalt. Einerseits erreicht uns etwas mildere Luft, andererseits tauchen einige Wolken auf die die nächtliche Abkühlung ein wenig bremst. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) April 6, 2023

Mit der Frostschutzberegnung wird vermieden, dass die Kälte die Blüten in den Obstanlagen schädigt. Es bildet sich eine schützende Eisschicht um die empfindliche Knospe.