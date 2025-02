Führungswechsel in der „Dolomiten“-Chefredaktion 

Von: luk

Bozen – Nach 30 Jahren als Chefredakteur und insgesamt 40-jähriger beruflicher Tätigkeit in der „Dolomiten“-Redaktion scheidet Dr. Toni Ebner mit 28. Februar dieses Jahres auf eigenem Wunsch aus dem Amt und der Redaktion aus. Dr. Toni Ebner hat seine persönliche Entscheidung gestern dem Athesia Vorstand mitgeteilt.

“Unter der Leitung von Dr. Toni Ebner hat die „Dolomiten“ ihre führende Stellung gefestigt. Bestens gemeistert wurden dabei die nötigen Anpassungen an die sich technologisch im ständigen Umbruch befindliche Medienwelt. So können Südtiroler Leserinnen und Leser heute aktuelle, gründlich recherchierte Nachrichten über unterschiedliche Informationskanäle beziehen”, heißt es in einer Mitteilung der Athesia. Immer unter Leitung von Dr. Toni Ebner erweiterte die „Dolomiten“ außerdem stark ihr Angebot an Leserinnen und Leser um zahlreiche Produkte und Rubriken. Darüber hinaus begründete Dr. Toni Ebner den „WIKU“ als Verantwortlicher Redakteur, war erster Chefredakteur der „Zett“ und seit 1997 auch Chefredakteur der Onlineplattform „STOL“.

Besonders hervorzuheben ist der Einsatz von Dr. Toni Ebner für Minderheitenzeitungen. So war er 2001 auch Mitbegründer und erster Präsident der MIDAS, der europäischen Vereinigung von Minderheitenzeitungen.

Der Athesia Vorstand würdigte Toni Ebners Leistungen, bedankte sich für dessen Einsatz und wünschte ihm für seinen weiteren Lebensweg Gesundheit, Glück und Gottes Segen.

Ab 1. März 2025 zeichnet Elmar Pichler Rolle für die „Dolomiten“ als Chefredakteur verantwortlich. Das beschloss der Athesia Vorstand ebenfalls am Dienstag. Pichler Rolle ist Berufsjournalist, trat 1979 in die „Dolomiten“-Redaktion ein (unter Chefradakteur Dr. Toni Ebner Senior) und übernahm 1991 die Chefredaktion der Sonntagszeitung „Zett“. Ab 1995 und bis 2014 war er aufgrund politischer Aufgaben (Vizebürgermeister von Bozen, Mitglied des Landtages und der Landesregierung) beruflich im Wartestand. In den letzten acht Jahren war der heute 65-jährige Bozner für die Kommunikation der Athesia Gruppe verantwortlich.

Der Athesia-Vorstand wünschte Elmar Pichler Rolle für seine neue verantwortungsvolle Aufgabe eine glückliche Hand und viel Erfolg.